شركة أميركية تزن المسافرين البدناء قبل السماح بصعودهم للطائرة

طلبت شركة طيران أميركية من مسافرة سمينة الصعود على ميزان الأمتعة للتأكد من وزنها ومن ثم اتخاذ قرار بالسماح لها بالصعود إلى الطائرة أو منعها من ذلك، في حادثة غريبة أثارت استهجان المسافرين المتواجدين في المكان، وهو ما دفع أحدهم إلى تصوير الواقعة عبر مقطع فيديو قصير ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأثارت الواقعة استهجاناً واسعاً في أوساط المسافرين وكذلك المتابعين الذين شاهدوا مقطع الفيديو أو قرأوا عنه على الإنترنت، حيث لم يسبق أن اشترطت شركة طيران وزناً محدداً للمسافر، أو منعت البدناء من السفر أو الصعود على متن الرحلات الجوية.

وقال تقرير نشرته جريدة "إندبندنت" البريطانية، إن مسافرة تُدعى ليليان التقطت الحادثة وقامت بتصويرها ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، وكتبت تعليقاً يقول: "تركنا هذا التصرف في حالة صدمة أنا وبقية المسافرين بعد أن طلب الموظفون من السيدة أن تقف على ميزان الأمتعة لأن وزنها قد يكون زائداً".

وقيل للركاب "إن شركة الطيران قالت حينها إنها مضطرة لمعرفة أوزان الركاب، لأن الطائرة كانت صغيرة، وهذا الإجراء كان لأسباب تتعلق بالسلامة".

وأثار الفيديو العديد من الانتقادات حول العالم، حيث شاهد الفيديو على "تيك توك" أكثر من 1.6 مليون شخص، وعبر المتابعون عن انزعاجهم بالنيابة عن السيدة من هذا الموقف الذي وصفه البعض "بالمهين". وعلق أحد الأشخاص قائلا "يبدو أن المطارات خرجت عن السيطرة فعلاً"، بينما قال آخر: "هذا مهين للغاية يا إلهي ما هذا".

وقال أحد المتابعن إنه "أمر غير قانوني" لشركات الطيران، في إشارة إلى قيام الشركة بأخذ أوزان الركاب الأفراد، فيما قال آخر: "كنتُ مسافراً إلى الولايات المتحدة من الفلبين وتم أخذ وزني.. لم أشعر أبداً بالحرج من ذلك".

ووجه آخرون انتقادات للمسافرة التي صورت السيدة التي يتم أخذ وزنها ونشرت المقطع دون موافقتها، حيث كتب أحد المعلقين: "عليكم جميعا التوقف عن التقاط صور الغرباء ونشرها عبر الإنترنت، إنه أمر غريب وغير محترم"، بينما قال آخر "إن التقاط صورة لها، ونشرها على الإنترنت يبدو تصرفاً سيئاً".