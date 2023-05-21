فنانة سورية معروفة توصي بدفنها في مصر وليس سوريا

كشفت النجمة السورية جومانا مراد، عن بداية دخولها لعالم الفن من خلال مصر حيث عرضت عليها 3 أعمال خلال بدايتها هي مسلسل الشارد وقلب حبيبة والحب موطن، موضحة أن العمل في مصر كان حلما كبيرا لها، وقدمت مسلسل الخيط الأبيض من إنتاجها وحقق نجاحا كبيرا.

وتابعت جومانا مراد خلال لقاء لها عبر برنامج “كتاب الشهرة”، والذي يقدمه الإعلامي علي ياسين عبر فضائية “الجديد”، “أنا بنت مصر وناس كتير بتقولي اني رافعة رأسهم وشخصية الفتاة الصعيدية التي قدمتها في مسلسل قلب حبيبة لم تشبهني نهائيا”.

وأضافت مراد، أنها النجمة الأولى السورية في مصر وأنها بنت ذكرياتها في وطنها سوريا وفي نفس الوقت تشعر بالانتماء لمصر وتحب الشعب المصري، وجاء ذلك بعد تعليق أمل عرفة في لقاء سابق بنفس البرنامج عن عدم وجود فنانة سورية سبقتها في مصر.

واختتمت جومانا مراد، أنها تحب أن تدفن في مصر وليس سوريا، كما أنها أقدمت على شراء مدفن خلال الفترة الحالية حيث تقوم بتجهيزه، وأنها تخشى لقاء ربها حينما يأتي موعدها.