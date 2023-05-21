غزلان دبي تسرح آمنة

غزلان عربية في محمية راس الخور بدبي، إحدى الوجهات الترفيهية والسياحية، التي يقصدها السياح والمقيمون والزوّار، للاستمتاع بمشهد الغزلان تسرح في الهواء الطلق، في مناخ آمن.

وتوجد هذه المحمية البحرية في نهاية خور دبي، وتبلغ مساحتها 6.2 كيلومترات مربعة، وتضم عدداً كبيراً من الحيوانات يصل إلى 226 نوعاً، و47 نوعاً من النباتات، وتشتهر المحمية بأشجار القرم التي تعمل على صد الرياح وتثبيت التربة وحماية الشواطئ من الكوارث الطبيعية.