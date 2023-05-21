شون بن: عدم التفات هوليوود إلى كتّاب السيناريو المضربين أمر «غير لائق»

اعتبر الممثل الأميركي شون بن، في مهرجان كان السينمائي، أن عدم مراعاة استديوهات هوليوود الكبرى لكتّاب السيناريو المضربين، أمر «غير لائق»، مؤكداً «دعمه الكامل» لحركتهم المطلبية.

وقد بدأ الآلاف من كتّاب السينما والتلفزيون الأميركيين إضراباً في الثاني من مايو، بسبب فشل مفاوضات مع الاستوديوهات والمنصات الرئيسة، تتعلق خصوصاً بزيادة أجورهم.

كما يطالب كتّاب السيناريو بحد أدنى من الضمانات للاستفادة من وظائف ثابتة، وبحصة أكبر من الأرباح الناتجة عن الطفرة في خدمات البث التدفقي.

ورداً على سؤال حول هذا الإضراب الذي يشل هوليوود حالياً، اعتبر الممثل والمخرج شون بن، أن «القطاع هو الذي يشلّ كتّاب السيناريو والممثلين والمخرجين منذ زمن بعيد جداً جداً»، معلناً «الدعم الكامل» لكتّاب السيناريو.

وأضاف الممثل الذي يؤدي بطولة فيلم «بلاك فلايز» المشارك حالياً في مهرجان كان، «طُرحت مفاهيم جديدة كثيرة، بما فيها استخدام الذكاء الاصطناعي (لكتابة نصوص). يبدو لي أنه من غير اللائق أنّ هناك نوعاً من عدم الاهتمام من جانب المنتجين».

وسبق لشون بن، الممثل الملتزم، البالغ 62 عاماً، أن دعم الكثير من القضايا. وقد ذهب، خصوصاً إلى أوكرانيا، حيث صوّر فيلماً وثائقياً عُرض ضمن مهرجان برلين السينمائي في فبراير.

وفي فيلم «بلاك فلايز» للمخرج الفرنسي جان ستيفان سوفير، والذي عُرض الخميس ضمن المسابقة الرسمية في مهرجان كان، يتابع المتفرجون الحياة اليومية للمسعفَين في نيويورك، أولي كروس (تاي شيريدان)، وجين روتكوفسكي (شون بن)، في مواجهة عنف مدينة لا تنام.