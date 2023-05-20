أدرفت برغر بار يفتتح فرعه الدائم الأول في الإمارات

أعلن أدرفت برغر بار عن افتتاح فرعه الدائم الأول في الإمارات في ياس مول بأبوظبي. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققه أدرفت برغر بار خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي العام الماضي. ويفتح الفرع الجديد أبوابه بإدارة الشيف ديفيد مايرز الحائز على نجمة ميشلان، والمشهور باسم «جيبسي شيف»، وبالشراكة مع المستثمرين الإماراتيين، باي مي برغر وأوريجا للاستشارات.

ويشتهر أدرفت برغر بار بتشكيلته المميزة من أصناف البرغر الشهية والميلك شيك المنعش والأطباق الجانبية المقرمشة، والتي تُحضر بإلهامٍ من طفولة الشيف مايرز وأسفاره حول العالم، وتعتمد على وصفة برغر DM الفريدة، والتي أطلقت عليها صحيفة نيويورك تايمز اسم «البرغر المثالية». وظهر أدرفت برغر بار للمرة الأولى في عام 2020 خلال أزمة «كوفيد-19

» كمطعم مؤقت في شاطئ فينيس بكاليفورنيا، مسقط رأس الشيف مايرز. وشارك في العام التالي في إكسبو 2020 دبي، حيث قدم حوالي 115 ألف وجبة برغر، ما أكسبه شهرةً واسعة كأكثر المطاعم نجاحاً في الحدث الرائد.

ويتميز المطعم بديكورات داخلية من تصميم داني غونزاليس من لوس أنج

لوس، والذي أبدع بتصميم مطاعم أدرفت برغر بار المؤقتة في شاطئ فينيس ودبي. ويتميز المطعم الجديد في ياس مول بعناصر ثقافية وتصميمية مستوحاة من شاطئ فينيس وطوكيو، مع لمسات وتصاميم إبداعية تشمل أنماطاً متموجة وعناصر متميزة مثل خشبية شوسوجيبان اليابانية. وينفرد فرع أدرفت برغر بار في ياس مول بأجواء مستوحاة من شاطئ فينيس والطراز البسيط لطوكيو، مع تفاصيل ثقافية محلية واضحة في عمل فني مصمم خصيصاً بإلهامٍ من جامع الشيخ زايد الكبير بأبوظبي؛ حيث تبرز فيه الخطوط المتشابكة وزخارف الأزهار المستوحاة من الفن المعماري للجامع، بما فيها الأزهار المقطوفة يدوياً والتي تم ضغطها وتجفيفها قبل دمجها بالتصميم وختمها بالزجاج.