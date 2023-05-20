بِن أوكري يكشف عن كتابه الجديد في مدينة إكسبو دبي

تنطلق في مدينة إكسبو دبي 31 مايو الجاري فعاليات نادي تواصل العقول للكِتاب بمشاركة الروائي والشاعر النيجيري بِن أوكري الحائز جائزة بوكر الدولية، والذي سيكشف عن كتابه الجديد باللغة الإنجليزية «تايغر ورك»، وهو مزيج من الخيال والمقالات والشعر المستوحى من النشاط البيئي، يدعو للمشاركة في العمل المناخي، وذلك بالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات.

وتستضيف قاعة تيرا في مدينة إكسبو دبي بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب ورشة عمل لطلبة المدارس تشكل باكورة فعاليات نادي تواصل العقول للكتاب التي ترمي إلى تسليط الضوء على القصص المميزة وإيجاد فرص للتفاعل مع عدد من أبرز المؤلفين الأكثر تأثيراً في العالم، وتشمل ورشة عمل بِن أوكري وطلاب المدارس استحضار سحر الطبيعة من خلال نقاش يركز على كتابه «Every Leaf a Hallelujah» المخصص للأطفال.

وفي الأول من يونيو سيكشف الكاتب النيجيري النقاب عن «تايغر ورك» خلال جلسة حوارية تديرها أحلام بلوكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، ويهدف نادي تواصل العقول للكتاب لأن يجمع الجمهور ببعض أعظم رواة القصص من جميع أنحاء العالم، إذ سيقدم بشكل دوري محادثات وفعاليات مع المؤلفين وينظم ورش عمل للأطفال.

وقال بِن أوكري: «إن التغير المناخي هو من أهم القضايا التي نواجهها في عصرنا، وأشعر بمسؤولية كبيرة للفت الانتباه إليها باستخدام القوى الهائلة للأدب. وإن تقديم (تايغر ورك) للعالم في مدينة إكسبو دبي، المدينة المبتكرة والملتزمة بتعزيز الاستدامة، يجعل للكتاب تأثيراً أوسع، ومن المهم إجراء هذه المحادثات قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) للمساهمة في وضع أساس متين».

وأضاف أوكري: «أعتقد أن الأمر يتعلق بالوعي تجاه الحفاظ على بيئتنا، وبتعزيز الوعي يمكننا تغيير مسارنا وصنع مستقبل جديد للبشرية. نعم بالوعي الصحيح يمكننا التصرف بحب وشجاعة لإنقاذ عالمنا عبر إحداث نقلة نوعية في العمل المناخي».

وقالت ناديا فيرجي المدير التنفيذي لمجموعة إكسبو دبي: «يجمع نادي تواصل العقول للكتاب محبي الكتب الملتزمين بتسخير قوة القصص لإلهام وتحفيز العمل الفردي والجماعي لمواجهة التغير المناخي، والمؤلف بِن أوكري هو من بين أفضل من يسخّر قوة القصص لأهداف نبيلة، ونحن متحمسون لمشاركة المجتمع هذه السلسلة الثقافية الجديدة والمثيرة».

يهدف نادي تواصل العقول للكتاب إلى جمع الجمهور ببعض أعظم رواة القصص من جميع أنحاء العالم.