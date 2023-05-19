اكتشاف صادم لامرأة عانت من حكة شديدة بين الأصابع

تم تشخيص امرأة بنوع نادر من سرطان الجلد بعد شكواها من حكة شديدة بين أصابع قدميها، كالتي تحدث نتيجة الرطوبة الحادة في القدمين ولا سيما في فصل الصيف.

وقالت إيمي جاردون، التي كانت تبلغ من العمر 40 عامًا من ولاية أيوا (الولايات المتحدة) حين تم تشخيصها، إن الحكة بدأت في أوائل عام 2015، وعندما قررت النظر بدقة بين أصابع قدميها، رأت بقعة بنية بحجم رأس الدبوس بين أصابع القدم اليسرى.

وتابعت وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل"، أنها لم ترَ البقعة من قبل، وكان بها أيضًا حلقات منتشرة حولها مما جعلها تبدو وكأنها كوكب زحل مصغر.

ولذا قررت إيمي فحصها، وصعقت حين أخبرها الأطباء بطبيعة المشكلة. إذ قرر المختصون أخذ خزعة وشخصوها لاحقا بأنها مصابة بالورم الميلانيني، وهو سرطان جلدي نادر يحدث فقط في اليدين والقدمين والأظافر.

وفيما يحدث عادة سرطان الجلد - الشكل الرئيسي لسرطان الجلد - بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس التي تؤدي إلى حدوث طفرات في خلايا الجلد ، مما يجعلها سرطانية إلا أن الورم الميلانيني اللامع ، وهو نوع نادر من الحالات ، يظهر في المناطق التي لا تتعرض عادةً لأشعة الشمس.

وقال مركز علاج السرطان في مدينة الأمل في كاليفورنيا ، المصنف كأحد أفضل المراكز في البلاد، إن السرطان يمكن أن يكون ناتجًا عن إجهاد الجلد "في أجزاء من الجسم لا تتعرض بانتظام لأشعة الشمس." ولا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يسبب سرطان الجلد، ولكن يعتقد أنه مرتبط بالضغط والاحتكاك والتهيج والصدمة في المنطقة.

ويمكن أن يؤدي تهيج الجلد واحتكاكه إلى التهاب في المنطقة مما يزيد من خطر ظهور طفرات ضارة في خلايا الجلد ، ونتيجة لذلك ، سرطان الجلد. لكن هذا لا يحدث في كثير من الأحيان.

ومن المعروف بالفعل أن العدائين الذين يقضون وقتًا طويلاً في الهواء الطلق هم أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد بسبب تعرضهم المتزايد لأشعة الشمس. لكنها يمكن أن تسبب أيضًا المزيد من التهيج لأقدامهم من خلال الجري ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأشكال أخرى من سرطان الجلد.

وأوصى طبيب الأورام الخاص بإيمي باستئصال السرطان في عملية تسمى استئصال الآفة الواسعة - حيث يتم استخدام مشرط لقطع الجلد السرطاني والمنطقة الصحية المحيطة به.

وبعد الجراحة ، أمضت المريضة شهرًا جالسة على الأريكة وقدمها مرفوعة عن الأرض بينما يلتئم الجلد. وعندما تمت إزالة الغرز - مما ساعد الجلد على النمو - تم تشجيعها على البدء في إعادة الوزن إلى قدمها.

وعلى إيمي رغم نجاح عملية الاستئصال، أن تخضع للفحوصات مرة واحدة في السنة.

وتشمل العلامات التحذيرية وجود آفة ملتهبة على اليدين أو القدمين، أو بقعة سوداء أو رمادية أو سمراء ذات حدود غير منتظمة أو خط غير مفسر في الظفر.

يمكن أن تحتوي البقع أيضًا على نمط من التلال المتوازية - أو تشكل عدة خطوط - قد تبدو مشابهة للحلقات حول زحل.

ويمكن أن يتسبب الالتهاب الذي يسببه السرطان في المنطقة المصابة أيضًا في ظهور الحكة. ويتمثل العلاج الرئيسي للسرطان بالجراحة لاستئصال الخلايا السرطانية قبل أن تنتشر إلى مناطق أخرى من الجسم.

وينجو حوالي 94 من كل 100 شخص مصاب بسرطان الجلد من الحالة لمدة خمس سنوات أو أكثر بعد التشخيص.

ولكن بين مرضى الورم الميلانيني اللامع ، فإن معدل البقاء على قيد الحياة أقل قليلاً ، عند 80 من كل 100 شخص بعد خمس سنوات من التشخيص.

ويشير الباحثون إلى أن هذا قد يكون بسبب أن السرطان يستغرق وقتًا أطول للتشخيص بسبب موقعه ، مما يؤدي إلى زيادة خطر انتشاره إلى مناطق أخرى من الجسم.