موقع عالمي للمشاهير يكشف عن ثروة عادل إمام .. فكم بلغت ؟

احتفل نجم الكوميديا المصري الزعيم عادل إمام الأربعاء، بعيد ميلاده الـ83، حيث ولد عام 1940، وبدأ مسيرته الفنية عام 1960 وقدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة من سينما ومسرح ودراما.

ويأتي احتفال "الزعيم" بيوم ميلاده، وبلوغه الثالثة والثمانين هذا العام، تزامنا مع ذكرى أخرى أكثر التصاقا بتاريخ الفن المصري، فقبل 60 عاما بالتمام والكمال بزغت موهبة إمام للمرة الأولى، حين ظهر على خشبة المسرح أمام العملاقين فؤاد المهندس وشويكار بالمسرحية الكوميدية "أنا وهو وهي"، التي أنتجت عام 1963.

وقدر موقع المشاهير "Celebrity net worth" ثروة الفنان المصري القدير عادل إمام، بعد مسيرته الفنية الكبيرة بحوالي 100 مليون دولار أمريكي وفقًا لـ"آخر إحصائية لسنة 2021"، والتي تعادل بالمصري 3 مليارات و100 مليون جنيه مصري، وفقًا لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، بحسب موقع "Celebrity net worth".

وفي تقرير بعنوان: "صافي ثروة عادل إمام"، قال موقع "Celebrity net worth": "عادل إمام ممثل مصري، واشتهر في المقام الأول بالكوميديا، لكنه لعب دور البطولة في الأعمال الجادة كممثل مسرحي وسينمائي، حيث قدم أكثر من 100 فيلم و10 مسرحيات وأصبح من أشهر الممثلين في مصر، وتبلغ ثروته الصافية 100 مليون دولار"، وفقا لموقع القاهرة 24.

وفاجأ الزعيم عادل إمام، الأربعاء، الإعلامي شريف عامر، باتصال على الهواء مباشرة، ومازحه، كما وجه الشكر له وبدا من صوته أنه بصحة جيدة، حيث أعرب عامر عن سعادته الشديدة لمداخلة الزعيم عادل إمام ببرنامجه، قائلا: "هسكت خالص من الفرحة، وانت مش عارف قيمتك عند الناس إيه، وانت السبب في إني علمت بنتين من بناتي عربي، وكنت باخد إجازة علشان أروح أفلامك في السينما".

في حين قال عادل إمام ممازحا: "لا قولي انت قيمتي عندكوا إيه، عايز تقولي إنك ابن ناس وبناتك ميعرفوش عربي".

وكان عادل إمام قد فاجأ الإعلامي شريف عامر على الهواء مباشرة، حيث توجه إليه قائلا: "انت بتضحك ليه.. لسه قولنا حاجة، انت بتضحك ليه، مين ده؟".