رسالة صوتية على واتساب تثير هلع المصريين وتدفعهم لإغلاق بيوتهم عليهم

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة رسالة صوتية متداولة على تطبيق «واتساب» تسببت في إثارة الهلع بين المواطنين.

وأوضح المركز، امس، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة الداخلية التي نفت صحة تلك الرسالة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلك الرسالة الصوتية المتداولة التي تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لوزارة الصحة ويقومون باستخدام مخدر لسرقة المنازل.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو تلقي بلاغات من المواطنين بشأن وقائع سرقة من هذا النوع، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات.

ودعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة.