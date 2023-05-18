شيء مرعب في أذن امرأة تشكو من طنين مستمر

زارت سيدة صينية تبلغ من العمر 40 عامًا مستشفى محليا لتلقي المساعدة الطبية بعد استمرار سماعها ضوضاء وطنين مستمر في أذنها اليمنى.

ولم تكن مفاجأة المرأة أقل من مفاجأة الطبيب المختص الذي فحصها، حين وجد عنكبوتا مستقرا في أذنها، وقد بدأ الاستعداد لتكوين أسرة أيضا.

ونشر الطبيب في أحد مستشفيات سيتشوان الذي أجرى الكشف على السيدة مقطع فيديو لعمليته يكشف ما تم التقاطه بعد إرسال مسبار كاميرا أسفل أذن المريضة.

وجد الطبيب ما يشبه طبلة الأذن ولكنه سرعان ما أدرك أنها شبكة عنكبوت من الخطوط الحريرية. وأثناء تقشيرها بعيدًا باستخدام ملقط خاص، وجد عنكبوتًا مرعبًا يندفع خارجًا ويهاجم المسبار.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" أن الطبيب يعتقد أن الحشرة حولت أذن المرأة لمنزلها في أثناء الاستعداد للتكاثر عن طريق تمتين عشها.

ولحسن حظ المرأة، لم يكن العنكبوت سامًا، ولم تتعرض سوى لأضرار طفيفة في قناة أذنها.

وحذرت المستشفى الأفراد من إزالة الأجسام الغريبة بأنفسهم، وحثتهم على طلب المساعدة المهنية عند توفرها بسبب خطر التسبب في مزيد من الإصابات. كما قاموا بتذكير المريض بالذهاب إلى الطبيب بشكل منتظم وتجنب تراكم القمامة في المنزل لأنه يجذب الحشرات.