مقتل مصري على يد 4 أشخاص بسبب قطعة حلوى

كشفت عائلة المصري محمد حرب، عن تفاصيل مروعة بخصوص مقتله على يد 4 أشخاص في قرية قلما بقليوب.

وقال ابن عم الضحية انه لقي مصرعه على يد 4 أشخاص بسبب مشاجرة على قطعة قالب حلوى، وأن المتهمين طعنوه بالرقبة والصدر واصطحبوه من المحل الذى يعمل فيه إلى منزله، ووضعوا السكين على رقبته وطعنوه وتركوه غارقا فى دمائه أمام والديه وفروا هاربين.

وأفاد بأن المتهمين معروفون في البلدة بكثرة ارتكاب المشاكل ولديهم عدة قضايا سابقة مطالبا بالقصاص للضحية الذي ترك والديه و4 بنات بعمر الزهور.

وحسب موقع "القاهرة 24" كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارا من شرطة قليوب، بوجود مشاجرة ومصرع شخص بقرية قلما دائرة المركز، حيث انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة شخص صاحب محل حلويات، بعد أن قامت طفلة بشراء حلويات منه، وعندما عادت لإرجاعها رفض بسبب العبث بها، فقامت على الفور بالاستعانة بأربعة أفراد من عائلتها، وتعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء حتى أردوه قتيلا أمام والدته وزوجته وأولاده.

وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المعنية بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.