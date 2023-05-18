كاد يلقى مصير والدته ديانا.. مصورون يطاردون هاري وميغان لساعات بالسيارات

كشف متحدث باسم الأمير البريطاني هاري، اليوم، أن الأمير وزوجته ميغان تعرضا لمطاردة خطيرة بالسيارات من مصوري "الباباراتزي".

كما أوضح المتحدث في بيان أن المطاردة استمرت أكثر من ساعتين حيث أوشكت السيارات على التصادم أكثر من مرة، واصفاً الحادثة بأنها كانت "شبه كارثية"، ما أعاد للأذهان قصة والدة هاري، الأميرة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة 1997 عندما كان مصورون يطاردونها في باريس.

وتابع البيان أن المطاردة تسببت بحوادث سير وتصادم كثيرة شملت سائقين آخرين على الطريق ومشاة واثنين من ضباط شرطة نيويورك".

كذلك، أضاف البيان "بينما تأتي شهرة الشخصية العامة من اهتمام الجمهور، فإنها لا يجب أن تأتي أبدا على حساب سلامة الشخص او الناس".

ووقعت المطاردة بعد أن حضر الأمير وزوجته حفلا لتوزيع الجوائز في نيويورك، حيث تم تكريم ميغان بجائزة امرأة ذات رؤية من مؤسسة السيدة، وذلك لجهودها العالمية التي تدعو فيها إلى تمكين النساء والفتيات.

واستقال هاري وزوجته ميغان ماركل (41 عاماً) من واجباتهما الملكية الرسمية عام 2020، وأسسا حياة جديدة في كاليفورنيا. ولدى الزوجين الآن طفلان؛ هما أرشي في الثالثة من العمر وليليبت في عامها الأول.