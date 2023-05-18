صور تسربت من احتفاله بعيد ميلاده الـ83 أمس.. شاهد كيف تغيَّر شكل الفنان عادل إمام (صور)

صادف أمس، 17 مايو، عيد ميلاد الفنان المصري النجم عادل إمام، الغائب عن الجمهور فنياً منذ 3 سنوات، وسط أحاديث عن عودة قريبة.

وتسربت للإعلام صور من احتفال الزعيم بعيده الـ83 في منزله، بصحبة عائلته وعدد قليل للغاية من المقربين، كما أكد مدير أعماله عادل سليمان أن الصور التقطت مساء الأربعاء في الاحتفال الخاص بعيد ميلاد عادل إمام.

وقد ظهر الزعيم في الصور مع مدير أعماله وكذلك شقيقه عصام إمام، كما تواجد أيضاً الفنان خالد سرحان الذي شارك إلى جوار عادل إمام في عدد كبير من الأعمال أبرزها "التجربة الدنماركية" و"السفارة في العمارة" ومسلسل "فالنتينو". ويعد واحداً من الفنانين الذين يفضل إمام الاعتماد عليهم دائماً.

كذلك ظهر في صورة أخرى الفنان مصطفى هريدي وهو يقبل يد الزعيم. وقد شارك معه في فيلم "مرجان أحمد مرجان". كما حضرت عيد الميلاد الفنانتان يسرى ولبلبة.

يذكر أن 3 سنوات مرت على آخر ظهور فني لعادل إمام، حينما قدم مسلسل "فالنتينو". واختفى بعدها عن الساحة الفنية، وسط شائعات تطارده حول حالته الصحية وحديث عن صعوبة تقديمه لأعمال جديدة.

غير أن شقيقه عصام إمام دائماً ما ينفي مثل هذه الأخبار، مؤكداً على عودة الزعيم من جديد إلى الساحة الفنية، من خلال عمل يحضر له بصحبة نجله محمد عادل إمام.

ومؤخرا كان رامي إمام قد كشف عن كواليس من حياة الزعيم، حيث أكد أنه طلب أن يشتروا له كلبا قبل شهرين، وبالفعل قاموا بشراء كلب صغير له، وظل يلعب معه كثيرا.​

كما قال إنه مدمن على حل الكلمات المتقاطعة، وأصبحت عادة لديه، كما أنه مازال يقرأ الصحف حتى يومنا هذا، وهي أمور اعتاد عليها الزعيم.

وختم رامي إمام حديثه عن والده بالتأكيد على أنه يرغب في مشاهدة فيلمه الجديد "فضل ونعمة" وسيصطحبه معه من أجل مشاهدته في السينما حينما يحين الوقت المناسب.