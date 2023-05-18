«دبي للصحافة» يدعم صناعة المحتوى الرقمي في الإمارات

عقد نادي دبي للصحافة شراكة مع حاضنة الأعمال in5 التابعة لمجموعة تيكوم والمتخصصة في تمكين ودعم روّاد الأعمال والشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتصميم والإعلام، ومنصة «بوديو»، أكبر منصة بودكاست في العالم العربي، لإطلاق النسخة الثانية من برنامج ومسابقة in5 x Podeo للبودكاست.

وتتضمن المبادرة عقد سلسلة من ورش العمل، إضافة إلى مسابقة تهدف إلى توفير منصة لصناع محتوى البودكاست من أصحاب المواهب الإبداعية الواعدة في القطاع في دولة الإمارات، بهدف تطوير مهاراتهم وعرض مواهبهم وإمداد صُنّاع المحتوى الصوتي المنضمين حديثاً إلى القطاع على مستوى الدولة، بالمقومات التي تعينهم على النجاح.

وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للأستوديوهات ومدينة دبي للإنتاج: «يمثل دعم الموهوبين في مختلف المجالات الإعلامية، وإمدادهم بكل المهارات والأدوات التي تضمن لهم التميز، إحدى الأولويات التي ننطلق منها لتعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً للإعلام الرقمي وإنتاج المحتوى في العالم العربي. كما يأتي في إطار مساعي دبي المستمرة لدعم الإعلام بشتى قطاعاته وتطويرها، بما في ذلك الإعلام الرقمي والمحتوى الصوتي، وتسريع وتيرة نمو هذه الصناعة الإعلامية، عبر مبادرات فعالة ومميزة مصممة لأصحاب المواهب الواعدة في صناعة المحتوى الصوتي، سعياً إلى توسيع دائرة انتشاره، بالتعاون مع المنصات المتخصصة في هذا المجال».

وأضاف السويدي: «وفّرت دبي كل المقومات والبنية التحتية اللازمة لتطوير صناعة الإعلام الرقمي، وأطلقت المبادرات والبرامج لإيجاد فرص نمو جديدة للإعلام بصورة عامة والرقمي منه بصورة خاصة، وهو ما يعكس مكانتها الريادية مركزاً رئيساً للإعلام، ونقطة ارتكاز أساسية لصناعة وتطوير الإعلام الرقمي والمحتوى الصوتي في المنطقة».

ومن المقرر أن يحضر جميع المشاركين في برنامج ومسابقة in5 x Podeo للبودكاست خمس ورش تنظمها منصة بوديو، ما يوفر لهم الفرصة لإتقان المهارات والتقنيات المتقدمة اللازمة لإنشاء وصناعة محتوى بودكاست إبداعي. وقد عُقدت أولى ورش العمل الأسبوعية ضمن البرنامج، وتستمر بقية الورش حتى 26 من مايو الجاري، وستختتم بمسابقة البودكاست في 27 من مايو الجاري.

وقالت الدكتورة ميثاء بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة: «يأتي إطلاق النسخة الثانية من برنامج دعم وتطوير صُنّاع المحتوى الرقمي على مستوى دولة الإمارات، بالتعاون مع كبريات المنصات المتخصصة، في إطار حرص النادي على توفير بيئة مناسبة لتطور ونمو صناعة المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات، وإيجاد منظومة عمل موحدة تدعم هذه الصناعة، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متخصصة تدعم المواهب الحالية من صناع المحتوى الصوتي، وتجذب المهتمين به من داخل الدولة وخارجها».

وقال ستيفانو فلاحة، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «بوديو»: «سيؤهل برنامج ومسابقة in5 Podeo للبودكاست المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة التي تكفل لهم تسخير وصقل قدراتهم الإبداعية لإنشاء محتوى صوتي متكامل العناصر، فيما ستوفر ورش العمل تدريباً عملياً مكثفاً في كل مرحلة من مراحل عملية البث الصوتي، بما في ذلك إنشاء أفكار المحتوى والتخطيط والإنتاج والبث».

وسيتم منح الفائزين الثلاثة في المسابقة التي ستقام في نهاية ورش العمل، الفرصة لبث محتوى البودكاست الخاص بهم على منصة «بوديو»، كما سيحصل الفائزون أيضاً على عضوية لمدة ستة أشهر في منصة in5 تشمل الوصول إلى مجموعة من الخدمات الإعلامية الرقمية والإرشادات والاستشارات.