«سرد الذهب»: تشكيل اللجنة العليا للجائزة

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تشكيل اللجنة العليا لجائزة «سرد الذهب» التي أطلقها المركز في ديسمبر الماضي بهدف تكريم المبدعين في مجالات السرد العربي، جمعاً ودراسة، على المستويين المحلي والعالمي.

وتسعى الجائزة إلى تسليط الضوء على فنون الحكاية الشعبية والسردية الإماراتية وإبراز الإنتاجات الملهمة في هذا المجال، مع الاحتفاء بالموهوبين ممن رصدوا تاريخ وجوانب الحياة في الدولة وموروثها الشعبي، ومسيرة تطوّرها على مرّ السنين بأسلوب عصري مبتكر.

وتضم اللجنة خبراء ومتخصّصين في مجالات مختلفة منها: النقد الأدبي والسرديات الثقافية، والمكتبات والأرشفة، والقصة القصيرة، والثقافة الشعبية، واللغة العربية وآدابها.

ويرأس اللجنة العليا للجائزة المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية عبدالله ماجد آل علي، وتضم في عضويتها الأكاديمية والناقدة البحرينية الدكتورة ضياء الكعبي، والكاتبة والروائية المصرية الدكتورة ميرال الطحاوي، والكاتب والمخرج والمنتج الإماراتي ناصر الظاهري، والباحث المغربي في السرديات والنقد والنظرية الأدبية الدكتور سعيد يقطين، إضافة إلى الباحث والناقد والمترجم الدكتور خليل الشيخ، مقرّر اللجنة.

وقال آل علي إن جائزة «سرد الذهب» تمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي في دولة الإمارات، وتوفر منبراً للتعبير عن هوية مجتمعنا وثقافته الأصيلة، من خلال دعم وإثراء فنون السرد القصصي بأسلوب يبرز القيم والعادات والتراث المحلي.

وأضاف: «الجائزة تتيح للمبدعين تقديم أعمال متميزة في شتى المجالات، دفعاً لجهودهم وتحفيزاً لتقدّمهم وسعيهم الدائم للريادة، بما يمهد الطريق لنقل هذا الإرث الشعبي للأجيال المقبلة، بأسلوب متجدّد يواكب رؤية أبوظبي الثقافية، ويؤسّس لبيئة منتجة للإبداع والابتكار وحاضنة للمواهب والمتميّزين في جميع الفنون الأدبية».