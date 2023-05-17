مخالفة غريبة لامرأة قادت سيارة مستأجرة 36 ألف كيلومترًا في ثلاثة أيام

لم تتوقع جيوفانا بونيفاس وهي تنتظر رحلتها إلى باريس في مطار مدينة تورنتو، أن تصلها فاتورة تقاضيها على أمر من المستحيل لفرد أن يقوم به بنفسه.

وصعقت جيوفانا عندما وجدت أن بطاقتها الائتمانية قد سددت ما يزيد عن 6000 دولار لشركة "آفيس" لتأجير السيارات ثمن استئجارها لسيارة لثلاثة أيام قالت الشركة إنها قادت خلالها ما يقرب من 36482 كيلومترًا.

وكانت بونيفاس استأجرت سيارة "جي إم سي" يوكون من مطار تورنتو بيرسون لمساعدة ابنتها على الانتقال إلى الكلية.

وقالت بونيفاس لـشبكة NSN إنها قادت سيارتها من المطار ، إلى وسط مدينة تورونتو، وإلى كيتشنر، أونتاريو، حيث زارت حماتها. وقدرت أنها قادت في المجموع ما يقرب من 300 كيلومتر .

بينما كانت تنتظر رحلتها إلى باريس، فرنسا، قامت بونيفاس، التي سبق ودفعت 1000 دولار مسبقًا لاستئجار السيارة ، بفحص بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بها للتحقق من وضعها المالي لتجد أن شركة Avis فرضت عليها رسومًا لقيادتها 36482 كيلومترًا بمعدل 25 سنتًا لكل كيلومتر.

وقدرت يونيفاس أنه لتحقيق هذا الرقم كان عليها أن تقود بسرعة تصل إلى 500 كيلومترا في الساعة لمدة 72 ساعة متتالية لتصل إلى تلك المسافة.

وقالت لصحيفة ديلي هايف "كان بإمكاني أن أقود سيارتي من وإلى جنوب إفريقيا ولا يزال أمامي عدة آلاف من الكيلومترات لقطعها". "بالطبع هذا سخيف. أنا لا أقطع هذه الكمية من الكيلومترات في سيارتي خلال عام ، ناهيك عن ثلاثة أيام."

وأضافت المرأة إنها أمضت عدة ساعات على الهاتف مع ممثلي شركة التأجير ، وأن شخصًا ما تواصل فقط بعد أن بدأت وسائل الإعلام في الإبلاغ عن قصتها.

وصرح متحدث الشركة لاحقا أن الشركة اعتذرت لبونيفاس وقامت برد الأموال. وختم المتحدث " لم يكن يجب أن يحدث هذا مطلقًا. لقد اتخذنا خطوات وقائية لتجنب حدوث ذلك في المستقبل".