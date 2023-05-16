وفاة الاعلامي الدكتور جمال عبيد البح

توفي اليوم الثلاثاء الدكتور جمال عبيد البح، وستقام صلاة الجنازة يوم غد الأربعاء بعد صلاة الظهر في مسجد الصحابة إمارة الشارقة.

والدكتورجمال البح حاصل بكلوريوس في الآداب تخصص علم اجتماع إعلام - جامعة الإمارات للعام، دبلوم في الهندسة النفسية من بريطانيا، وشغل خلال مسيرته المهنية العديد من المناصب، حيث كان رحمه الله عضو المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للأسرة، وعضو اللجنة القانونية والإعلامية للمنظمة العالمية للأسرة، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة منظمة الفيدرالية الدولية لتوعية الأولياء، ورئيسا لمنظمة الأسرة العربية من العام 2001 – 2008، كما تولى الراحل منصب مدير عام مؤسسة صندوق الزواج من عام 1993 حتى عام 2005، ومديرا لإدارة البرامج الخاصة (تلفزيون الشارقة) 1978–1993، ومنسقا للجنة الزواج إمارة الشارقة للفترة من 1990 – 1993 .