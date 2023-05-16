دجاج مقلي يساعد في القبض على لص محترف

تسبب حب لص محترف للدجاج المقلي بوقوعه في قبضة الشرطة، ومواجهة عقوبة بالسجن ربما تصل لمدة 20 عامًا.

وكان جيمس تيلور، 20 عامًا ، قد قام بسرقة رجل اشترى للتو كيسًا من الدجاج المقلي الطازج، وبعدما طُلب من الضحية تسليم جميع ممتلكاته، بما فيها كيس الدجاج الذي كان يحمله بيده، قرر أن يبقى ليأكله لتأتي الشرطة وتقبض عليه متلبسا.

وبحسب رواية الشرطة، فقد أوقف الضحية سيارته بعد منتصف الليل أمام منزله، بينما كان يسير إلى منزله ، نصب اللص تايلور كمينًا للرجل وسرقة تحت تهديد السلاح.

وجرى أن سار تايلور خلف الضحية وضربه على كتفه عندما استدار، مهددا بمسدس كان يحمله. ثم طلب السارق من الرجل تسليم ممتلكاته، فقام الرجل بتسليمه 2 دولار فقط كان يحملها، وبطاقته المالية الخاصة به ، والمفاتيح ، وكيس الدجاج المقلي.

ولابد أن تايلور كان جائعًا للغاية أو أنه لم يحتمل رائحة الدجاج الساخن ونكهة البهارات المختلفة عليه، ولذا بدلًا من المغادرة فورا ومعه مسروقاته، قرر الرجل البقاء وتناول وجبة الدجاج المقلي بسيارة الضحية المتوقفة.

وحينها استغل الرجل المنهوب الفرصة ليتصل بالشرطة التي وصلت بعد دقائق ، واعتقلت السارق.

ولم يذكر موقع "نيوزفل أونلاين" ما إذا كان تايلور قد تمكن من أكل الوجبة بأكملها ، أو ما إذا كانت الشرطة قطعت عليه وجبته الساخنة

ويواجه تايلور الآن العديد من التهم ، بما في ذلك السطو المسلح بسلاح ناري ، والحيازة المشددة لسيارة مسروقة ، والاستخدام غير القانوني المشدد للأسلحة ، والحيازة غير القانونية لبطاقة شخص آخر.



وسمح القاضي أنكور سريفاستافا للرجل بالعودة إلى منزله ببطاقة مراقبة إلكترونية بعد دفع كفالة قدرها 15 ألف دولار. في حالة إدانته بارتكاب الجرائم ، يواجه تايلور 21 عامًا في السجن .