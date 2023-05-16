الموسم الأول أثار جدلاً في الأردن.. نتفليكس: انتظروا مفاجآت مسلسل «مدرسة الروابي للبنات 2»

أعلنت «نتفليكس» عن الانتهاء من تصوير الموسم الثاني من العمل الدرامي «مدرسة الروابي للبنات». وعرضت المنصة اليوم ومؤلفة ومخرجة المسلسل تيما الشوملي مقاطع فيديو على حسابات التواصل تؤكد الانتهاء من تصوير المسلسل الذي استغرق٦٠ يوم تصوير.

وكان الجزء الأول من «مدرسة الروابي للبنات» قد أثار جدلاً في الشارع الأردني، إلى حد أن البعض طالب بوقف المسلسل.

وأظهر مقطع فيديو عُرض على حسابات التواصل لخدمة نتفليكس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطات تشير إلى عودة شخصية مس عبير، التي ظهرت وهي تحاول فتح حساب «تيك توك» خاص بها لأول مرة، إذ بدت بأسلوبها التقليدي والعفوي جاهلةً تماماً بكيفية استخدامه أو حتى نطق اسم التطبيق بالشكل الصحيح، لتدفع بعد ذلك الكاميرا بيدها لتتمكن من استكمال يومها الأخير في تصوير المسلسل، حسب بيان صادر عن نتفليكس اليوم الثلاثاء.

ونشرت مؤلفة ومخرجة العمل تيما الشوملي فيديو على حسابها في «انستغرام» عرضت خلاله لقطات من كواليس تصوير الموسم الجديد. وأشارت فيه إلى أن كتابة السيناريو الخاص بالمسلسل استغرق تقريباً سنة، بالإضافة إلى ستة أشهر من التحضير والإعداد و60 يوماً من التصوير، لافتة إلى أن الجمهور على موعد مع تطورات ومفاجآت يختلف عن أي توقعات خلال الموسم الجديد. كما أظهر الفيديو طاقم العمل وهم يغنون النشيد الخاص بمدرسة الروابي للبنات احتفالاً بالانتهاء من تصوير حلقات الموسم الجديد.

ومن المقرر الإعلان عن موعد بدء عرض الموسم الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات حصرياً على نتفليكس في وقت لاحق من هذا العام.

يشار إلى أن الجزء الأول من المسلسل واجه انتقادات عنيفة من قبل البعض، إذ طالبوا حينها الجهات المسؤولة بوقف عرضه، مشيرين إلى أنه لا يمثل المجتمع ولا المدارس الأردنية، إذ يسعى إلى هدم قيم وأخلاقيات المجتمع، وتكريس سلوكيات دخيلة عليه، حسبما ذكروا حينها مع عرض الموسم الأول من المسلسل في 2021.