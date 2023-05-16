وداعا «غشمشم».. فهد الحيان زرع الضحكة ورحل

توفي أمس، الفنان السعودي فهد الحيان، الشهير بشخصية «غشمشم»، عن عمر ناهز 52 عاماً، تاركاً في قلوب محبيه من المحيط إلى الخليج حسرة كبيرة، فقد رسم البسمة على وجوه الأسرة الخليجية والعربية على امتداد سنوات من مشواره الفني. وكشفت مصادر مقربة من الفنان الراحل أنه تعرض لأزمة قلبية حادة.

والفنان السعودي الراحل من مواليد 1971، بدأ مسيرته في عدد من الأدوار الثانوية إلى أن شارك في مسلسل «طاش ما طاش» الذي فتح له أبواب النجومية.

الفنان الراحل متزوج وله ثلاثة أولاد، ومنذ صغره كان من محبي التمثيل، خصوصاً أنه كان يشارك دائماً في المسرح المدرسي، وكان محبوباً من قبل الجمهور ولاقى شعبية كبيرة بين عائلته وأصدقائه، ومنذ بدايته في التمثيل الخليجي حقق المزيد من النجاحات، ليصبح من أشهر نجوم الدراما والكوميديا​​، وتنوّع في الأدوار التي لعبها، لذا لم يتبنَّ أي لون من التمثيل.

في عام 2006، افتتح الحيان شركة إنتاج، قدم من خلالها مسلسل «غشمشم» الذي حظي فيه بدور البطولة المطلقة، وامتد لستة مواسم، وحقق شهرة واسعة من خلال هذه الشخصية المحببة.

وفي ديسمبر 2014، أعلن الراحل، اعتزاله التمثيل، بعد مسيرة فنية استمرت لأكثر من 20 عاماً، لكنه تراجع عن القرار لاحقاً وشارك في عدد من الأعمال الكوميدية.