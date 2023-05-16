وجهات مدينة إكسبو دبي الأكثر شعبية: أهلاً بكم بالمجان الجمعة

أعلنت مدينة إكسبو دبي فتح أبواب وجهاتها الأكثر شعبية مجاناً لجميع الزوار يوم الجمعة المقبل.

وبمناسبة اليوم الدولي للمتاحف، سيتاح للضيوف دخول ألف - جناح التنقل، وتيرّا - جناح الاستدامة، وجناح الرؤية، وجناح المرأة، وأجنحة «قصص أمم».

كما يمكن للزوار المشاركة في العديد من ورش العمل والفعاليات التي تسهم في تعزيز وعي المشاركين – خاصةً الأطفال – بأهمية دورهم في صنع مستقبل أفضل للجميع.

ويحتفي اليوم الدولي للمتاحف هذا العام بموضوع «المتاحف والاستدامة والرفاه»، وهو موضوع وثيق الصلة بنهج مدينة إكسبو دبي، مدينة المستقبل المستدامة والمتمحورة حول الإنسان.