بلكمات على الوجه.. مراهقة تنجو بإعجوبة من بين فكي سمكة قرش

تمكنت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا من النجاة بحياتها بعدما استجمعت قواها لتوجيه لكمات لسمكة قرش كانت أطبقت بفكها على خاصرتها في المياه الضحلة لأحد شواطئ فلوريدا.

ورغم أن الأمر انتهى باحتياج الفتاة لدخول العناية المشددة بسس جروح مميتة في أنحاء جسدها، إلا أنها نجت بحياتها من الهجوم الذي قدرت وسائل الإعلام أنه كان لسمكة قرش بحجم 5 إلى 6 أقدام ، والتي قامت بعضها ببطنها وذراعها وركبتها.

وأخبرت إيلا موقع (Local 10 News)، ، أنها كانت ترتاح في المياه الضحلة مع صديقتها، عندما شعرت فجأة بآلام شديدة وحادة.

وشرحت إيلا "كان القرش نفسه قويًا للغاية". "وكان هذا أكثر ما شعرت به لأنه ضغط معدتي بشدة."

وتابعت الفتاة أنها سارعت إلى توجيه لكمات لسمكة القرش عندما وصل إليها، ولكنه أجرى مناورة سريعة عاد فورا وقالت : "لم يتركني وشأني، لذلك كان علي استخدام ذراعي واستخدام يدي أيضًا في إبعاده ، لذلك جرحت كل من ذراعي وإصبعي".

بعدها تمكنت إيلا من الصراخ وطلب المساعدة من أخيها ووالدتها. وقالت والدتها: "لقد كان الأمر جنونًا لأنها كانت مغطاة بالدماء تمامًا من الرأس إلى أخمص القدمين ، لذا لم يكن من الممكن تقدير أين أصيبت". وأضافت الأم بأنه رغم أن ابنتها "كانت ترتجف إلا أنها كانت هادئة."

وقالت إيلا إن الصدمة، على ما يبدو اعترضت شعورها بالألم، حتى وصول المسعفين.

لكن هل ستعود إيلا للمياه بعد ذلك؟ أكدت الفتاة أنها تحب السباحة في المحيط للغاية، وأنها بمجرد شفائها ستعود "لأنه من غير الممكن التنبؤ بهذه الأمور "

ووفقًا لإحصائيات هجمات سمك القرش التابع لجامعة فلوريدا، فإن فلوريدا هي عاصمة عضات القرش في العالم. فمن بين 57 عضة سمكة قرش غير مبررة تم تسجيلها في عام 2022 ، حدثت 16 عضة في فلوريدا ، وبينما لم تسفر أي منها عن الوفاة ، احتاج بعض ضحايا الهجوم إلى بتر الأطراف.