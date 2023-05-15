سعودي يتسلم شهادة تخرج ابنه من جامعة أمريكية .. نيابة عن الطالب المقنول طعناً ( فيديو)

تسلَّم مواطن سعودي شهادة تخرّج ابنه من جامعة امريكية نيابة عن الطالب الذي قتل في حادثة طعن قبل تخرجه بشهرين فقط.

ووثَّق مقطع فيديو استلام الأب شهادة المبتعث السعودي الوليد الغريبي في حفل التخرج في الجامعة التي كان يدرس فيها وسط تصفيق الحضور.

وكانت الجامعة قد وجهت دعوة لوالد الغريبي لحضور حفل التخرج نيابة عن ابنه المتوفى.

يذكر أن جريمة قتل المبتعث الوليد الغريبي وقعت يوم 23 يناير الماضي داخل منزل في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أميركية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة، قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة.

وألقت شرطة مدينة فيلادلفيا القبض على المرأة المتحدرة من ولاية جورجيا على خلفية طعن الغريبي.

وحسب "العربية.نت" رفضت محكمة فيلادلفيا الإفراج المؤقت عن المتهمة الأميركية التي تدعى نيكول ماري روجرز (19 عاماً) بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

وكانت الشرطة قد عثرت على الشاب السعودي مصابًا بطعنة في الرقبة وتم إعلان مقتله في مكان الحادث. ولم تذكر الشرطة سبب قيام رودجرز بطعنه، أو ما إذا كانت تعرفه من قبل.

من جانبها قالت صاحبة المبنى الذي كان يسكنه المبتعث السعودي إنه كان شخصاً خلوقًا، ومن أفضل الأشخاص الذين قابلتهم، مؤكدة أنها خسرت صديقًا رائعًا.

وأوضحت أن رودجرز المتهمة بقتل الغريبي كانت قد استأجرت غرفة لمدة 18 يومًا ولم تكملها، وكان لديها مشكلة على ما يبدو مع الغريبي، لكنها أكدت أنه كان أفضل الزبائن الذين تعاملت معهم في هذا المنزل.

وتسبب خبر مقتل الغريبي في صدمة كبيرة لكل الجالية العربية والطلاب السعوديين في أمريكا، حيث تبين أنه كان يدرس تخصص هندسة الشبكات، وكان على وشك التخرج والعودة لبلاده بعد شهرين، وفقًا لموقع “العربية“.

وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الغريبي كان يستعد لإنهاء رحلة الابتعاث، ورغب ببيع بعض الأثاث، وقام بنشر إعلان على موقع “فيسبوك”، وعند قدوم أشخاص لشراء الأثاث اعتدوا عليه بالطعن وسرقوا الأموال التي بحوزته.

لكن موقع “سبق” السعودي نقل تصريحات عن عمه “محمد الغريبي” كشف خلالها تفاصيل الحادث، حيث قال إن “الوليد رحمه الله كان يسكن في عمارة عبارة عن 9 غرف ودورة مياه والصالة والمطبخ مشترك، وكانت المتهمة تسكن معهم بنفس العمارة بالدور الثالث، وقامت بغدره وهو بالحمام بطعنه برقبته، وسرقت هاتفه الجوال ومحفظته وهربت”.

وأضاف: “تقرير الشرطة يقول إنها ليست طالبة ومدمنة مخدرات، وعمرها 19 عامًا، أما عن الرسالة المتداولة التي تقول إنه عرض أثاثه للبيع فلا صحة لها".