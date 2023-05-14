تناول غذاءك على حافة الفضاء ب 120الف يورو فقط

يبدو ان السباق الفضائي اخذ منحى جديداً، اذ ان شركة زيفالتو الفضائية الفرنسية تقدم للركاب فرصة السفر الى طبقة الستراتوسفير في منطاد، وتبدأ تكاليف الرحلة 120 ألف يورو للشخص الواحد بحلول عام 2025.

وقال مؤسس شركة زيفالتو المهندس الفضائي فنسنت فاريت دو استيز "تشاركت مع وكالة الفضاء الفرنسية، وسنعمل على فكرة المنطاد معاً".

وسيخطط لإرسال 60 رحلة الى الفضاء سنويًا، حيث يكون على متن كل رحلة ستة اشخاص فقط.

وتهدف الشركة لتوفير تجربة أفضل ما تطوي عليه الضيافة الفرنسية، حيث تقديم الطعام والشراب على حافة الفضاء لهؤلاء الرحالة الفضائيين الذين يتحملون تكاليف هذه الرحلة.

ويتم ملء المنطاد بغاز الهليوم او الهيدروجين وينطلق من فرنسا وعلى متنه شخصان لقيادة المنطاد، ويصل الى ارتفاع 25 كيلو متر خلال ساعة ونصف.

وحالما يصل المنطاد الى اعلى نقطة ممكنة، والتي تساوي ثلاثة اضعاف ما تصل اليه الطائرة التجارية التي تنقل الركاب، وعندما سيبقى المنطاد على هذا الارتفاع لمدة ثلاث ساعات، بحيث يمنح الضيف الموجودين على متنه فرصة مشاهدة المناظر التي لم يشاهدها من قبل سوى رواد الفضاء.

ويستغرق الهبوط نحو ساعة ونصف أيضا، وتبلغ المدة الاجمالية للرحلة نحو ست ساعات.