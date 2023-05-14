الأمن الأردني يقنع شاباً بالتراجع عن الانتحار فتصعد أمه الى الجسر بدلاً منه

هددت سيدة أردنية بالقاء نفسها من أعلى جسر عبدون، وسط العاصمة عمان، مطالبة بإخلاء سبيل ابنها الموقوف من قبل محافظ العاصمة على خلفية تهديده بالقاء نفسه من ذات المكان.

وكشف مصدر أمني أردني أن السيدة هي والدة شاب هدد اول من أمس (الجمعة) بإلقاء نفسه من أعلى الجسر، مطالبا بوظيفة.

وبين المصدر أن رجال الأمن العام تفاوضوا معها لإقناعها بالعدول عن إلقاء نفسها، مضيفا أنه جرى اصطحابها إلى المركز الأمني تمهيدا لاتخاذ الإجراء القانوني بحقها، حيث ينص القانون الأردني على معاقبة من يحاول الانتحار.

وكان محافظ العاصمة قرر الجمعة توقيف ابن هذه السيدة حين هدد بإلقاء نفسه من أعلى نفس الجسر، تمهيدا لإحالته الى المدعي العام.

وفي التفاصيل وحسب وسائل اعلام أردنية فإن الشاب (29 عاما) الذي يعاني من البطالة كان قد طالب بحضور وزير العمل لإيجاد وظيفة له، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من إقناعه بالعدول عن إلقاء نفسه بعد التفاوض معه لمدة 3 ساعات، وألقي القبض عليه، ليصار إلى إحالته إلى القضاء لاحقا.

يذكر أن 400 شخص قد انتحروا من أعلى الجسر المذكور منذ انشائه في ديسمبر 2006، ويبلغ ارتفاعه عن أدنى نقطة في الوادي حوالي 45 متراً.