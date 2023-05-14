ممثلة لبنانية تفجر مفاجأة.. نشرت صورها مع والدتها السريلانكية (صورة)

نشرت الممثلة اللبنانية ميا علاوي صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام ظهرت فيها بجلسة تصوير مع والدتها.

وعلّقت ميا على الصور بالقول: "نقيضان بوجهةٍ واحدة. امرأتان بهدف واحد. أمهات وبنات بين ثقافتين".

ونالت الصور إعجاب العديد من المتابعين الذين أثنوا على جمال ميا ووالدتها.

وحسب "لبنان24" ميا فنانة من أب لبناني وأم من الجنسية السريلانكية، وكانت قد ظهرت في عدة برامج تلفزيونية تحدثت فيها كيف انها كانت تساعد والدتها "العاملة المنزلية" في تنظيف المنازل ومعاناتها مع شقيقاتها من التنمر. وهي تقوم حاليا بكتابة مسلسل "البنت السريلانكية" الذي يحكي قصتها.

وإضافة إلى التمثيل اشتهرت ميا كعارضة أزياء أيضاً وشاركت في بطولة عملين بارزين هما "اعترافات فاشونيستا" و مسلسل "من … إلى"، فيما كانت بدايات الممثلة اللبنانية «كومبارس» في فيلم من بطولة هيفاء وهبي.