أفراح العائلة المالكة في الأردن تتواصل: حسين ثم ايمان وأخيراً سلمى (صور)

تتواصل "الأفراح العائلية" في قصر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله. في عمان، فبعد ان احتفل الأردنيون مؤخرا بخطوبة ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله على الآنسة رجوة ابنة إحدى العائلات الكبيرة في السعودية، ثم بزواج الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني من رجل الأعمال الفنزويلي جميل ألكساندر ترميوتس، ينتظر أن تعمّ احتفالات ضخمة مدن وشوارع المملكة الأردنية بعد اسبوعين وتحديدا في 1 يونيو احتفالا بزفاف ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف في قصر زهران العريق والذي يعد واحدا من أقدم القصور التي جرى تشييدها في العاصمة عمّان، وشهد قبل 30 عاما مراسم زفاف الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا في 10 يونيو عام 1993، كما أقيم فيه حفل زفاف الملك الراحل حسين والأميرة منى، والملك حسين والملكة نور أيضاً. حيث ينتظر ان يشارك ضيوف ورؤساء دول من كل انحاء العالم في الحفل الضخم.

وأول من أمس احتفلت العائلة الملكية بتخرج الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية، بتخصص علم الآثار، حيث كانت الفرحة واضحة على الملك والملكة اللذين حضرا حفل التخرج.