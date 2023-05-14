متجر مستحضرات تجميل «لّش» بحُلته الجديدة في «دبي مول»

أعلنت «لّش»، علامة التجميل الأخلاقية التي تفخر بابتكار منتجات نباتية وخالية من القسوة منذ أكثر من 27 عاماً، عن إعادة افتتاح أول متجر متكامل لها في «دبي مول». ويتميز المتجر الذي تمّ افتتاحه، أخيراً، بمفهوم وتصميم مُحدّث مستوحى من متاجر مستحضرات تجميل «لّش» حول العالم، بما في ذلك جدار «هاراجوكو» المستوحى من المتجر الياباني وقسم العطور الفاخرة المستوحى من متجر «أكسفورد ستريت» في لندن.

ويحتوي المتجر أيضاً على مساحة مُخصّصة لبيع العطور تسلط الضوء على مجموعة «لّش» الواسعة من العطور وبخاخات الجسم.

تفخر «لّش» أيضاً بالإعلان أن متجر «دبي مول» هو أول متجر متكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعرض مجموعة منتجات خالية تماماً من اللانولين. وبصفتها شركة نباتية، تسعى «لّش» جاهدة إلى التخلص التدريجي من استخدام اللانولين في منتجاتها، المشتق من الحيوانات.

وتمّت صناعة أسطح عمل المتجر من مواد ورشة العمل المعاد تدويرها، ما يُظهر التزام «لّش» بالاستدامة. كما وضع أيضاً مارك قسطنطين، أحد مؤسسي «لّش» الستة، لمساته على تصميم المتجر، ما يضمن أنه يعكس قيّم العلامة التجارية وروحها.