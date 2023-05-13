بعد فراق لم يدم اسبوعين.. تامر حسني يلتقي طليقته بسمة

اجتمع النجم المصري تامر حسني بطليقته بسمة بوسيل للمرة الأولى بعد طلاقهما في حفل عيد ميلاد ابنتيهما أمايا وتاليا وسط أجواء من المجاملات جمعت أيضاً الأصدقاء.

ووثقت بسمة الحفل عبر نشر عدة فيديوهات وصور عبر خاصية الستوري في حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وظهر تامر في أحد الفيديوهات وهو يحمل ابنته، فيما تحمل بسمة ابنهما ويرقصان خلف قالب الحلوى على أنغام أغنية النجم المصري "كل سنة وانت طيب".

وانتشر الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أثنى رواد الإنترنت على العلاقة الصحية التي تجمعهما من أجل أطفالهما بعد الطلاق، فيما ركز البعض على حالة تامر حسني، واعتبروا أنه لم يكن مرتاحاً وسعيداً إنما يحاول أن يظهر ذلك، على عكس بسمة كلياً.

وكان النجم تامر حسني وطليقته الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل قد حرصا على تقديم التهنئة لابنتيهما تاليا وأمايا، بمناسبة يوم ميلادهما، وحرص كل طرف على الإشارة إلى الثاني مع الاستعانة بنفس الكلمات والصور ووضع الكثير من القلوب الحمراء.

بسمة بوسيل احتفلت بعيد ميلاد ابنتيها من خلال نشر صورة لهما بتيشيرت عليه صورة والدهما تامر حسني؛ عبر خاصية "استوري" على موقع "إنستغرام".

وأعاد تامر حسني نشر "استوري" بسمة بوسيل، بعد أن أشارت له فيها، وعلّق قائلاً: "كل سنة وأنتم طيبين يا حبايب قلبي.. ربنا يخليكم ليا ولأجمل ماما بسمة في الدنيا".