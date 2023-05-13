«بيت الخير» تكرم موظفيها المتميزين

كرّمت «بيت الخير» موظفيها المتميزين للعام 2022، وذلك خلال حفلها السنوي الذي أقامته في قاعة ماجستيك في فندق رمادا عجمان، بحضور سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير العام، وحليمة الظنحاني، مدير شؤون الأفرع.

وتم تكريم مجموعة من الموظفين من مختلف الأفرع والأقسام، تقديراً من إدارة الجمعية لجهودهم المتميزة في تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم، ولما أبدوه من تفانٍ وإخلاص في العمل على مدار العام، كما طوّرت «بيت الخير» نظام التكريم فاستحدثت فئة الباحثة المتميزة، لتكريم الباحثات اللواتي أنجزن أكبر عدد من الدراسات الاجتماعية، وبأدق ما يمكن، ما أسهم في تقديم المساعدة لأكبر عدد من الحالات في الوقت المناسب.

ونقل سعيد مبارك المزروعي، تحيات عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية، للموظفين، وأكّد أن إدارة «بيت الخير» تحرص على إقامة هذا الحفل السنوي، لتكريم الموظفين المتميزين وتعزيز التواصل بينهم، لتحقيق بيئة إيجابية وسعيدة تدعم الموظفين، وترفع نسبة رضاهم، ما ينعكس إيجاباً على إنتاجيتهم وكفاءتهم في العمل.