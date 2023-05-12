جرعة مضادة للفيروس المخلوي تخفض نقل الأطفال للمستشفى بنسبة 83 %

خفضت جرعة من لقاح انتجته شركتا سانوفي وأسترازينيكا للأدوية حالات النقل إلى المستشفى بين الرضع فيما يتعلق بالإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي بنسبة 83 % ، بحسب دراسة عملية أجريت في الشتاء الماضي بمستشفيات في شتى أرجاء فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة.

وتشير التجربة التي شملت ما يربو على 8000 رضيع إلى أن الدواء الذي يحمل اسم "بيفورتوس" قد يساعد على خفض الإجهاد الذي تتحمله المستشفيات بسبب حالات عدوى الجهاز التنفسي السفلي التي يسببها الفيروس المخلوي التنفسي، فضلا عن حماية الأطفال الصغار.

وتم التصريح باستخدام هذا المنتج في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، ولا يزال قيد المراجعة في الولايات المتحدة. وهو واحد من عدة علاجات جديدة للتغلب على الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس منتشر يمكن أن يتسبب في وفيات بين الأطفال الصغار والمسنين.

