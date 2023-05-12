حسن شاكوش عن زوجته: ريم لم تكن "الآنسة البكر الرشيد" كما قال المأذون

تفاعلت قضية خلاف حسن شاكوش وزوجته ريم طارق بعد أن دخل طليق الأخيرة على خط الأزمة.

وكان طليق ريم قد خرج في تصريحات تلفزيونية معلقًا على أزمتها مع شاكوش قائلا: "الصدمة اللي اتفاجئت بيها إنها تتجوز تاني، هي مريضة لا تصلح للزواج، عندها تعب صحي لا يمكنها الزواج، وده ظهر بعد شهرين من زواجي منها، وأهلها كلموني عشان تتطلق".

وكان محامي شاكوش كشف عن مفاجأة مدوية بشأن توصيف زوجة موكّله في وثيقة زواجهما. وقال أحمد أبو العلا في مقابلة تلفزيونية، إن "قسيمة الزواج اللي اتقدمت للمحكمة الخاصة بزوجة موكلي مكتوب فيها الآنسة ريم البكر الرشيد"، مبيناً أنه لم يذكر في القسيمة أنها مطلقة.

وأضاف: "والد ريم زوجة حسن شاكوش أقر وراء المأذون أن ابنته الآنسة البكر الرشيد، وهذا عكس الحقيقة لأنها كانت متزوجة... حسن شاكوش مكنش يعرف إنها متجوزة، وتم إخفاء معلومة أنها مطلّقة على المأذون وموكلي".

من جانبها، علّقت هايدي الفضالي، محامية ريم طارق زوجة حسن شاكوش، على الموضوع قائلة: "حتى اللحظة مشوفناش القسيمة الأولى وطلبناها من محكمة الأسرة في 6 أكتوبر ولسه مش متوفّرة، ومنعرفش اللي مكتوب فيها إيه، ولكن بكل تأكيد القسيمة مكتوب فيها إنها مطلّقة".

يذكر أن ريم طارق قد أثارت جدلا واسعا في حفل زفافها على حسن شاكوش مارس الماضي، حيث فاجأت الحضور في القاعة التي احتضنت الحفل، وقامت بالسجود، وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض.

لكن بعد أقل من شهرين دب الخلاف بين الثنائي، فقامت ريم بتحرير محضر إثبات حالة ضد شاكوش، بعدما طردها من المنزل واستولى على منقولات الزوجية ليتبادل الطرفان الاتهامات وتخرج الفضائح إلى العلن.