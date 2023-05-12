رضيع بلحية بيضاء يشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. فما هي حقيقة الصورة ؟

أثارت صورة تظهر طفلاً رضيعاً بلحية بيضاء اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بعشرات آلاف المشاركات، فيما صدقها البعض وسخر منها آخرون.

حيث أن الصورة في الحقيقة معدلة باستخدام تطبيق يضيف علامات التقدم في السن إلى الصور، وفق وكالة الأنباء فرانس برس.

وفيما حظي المنشور بأكثر من 20 ألف مشاركة على صفحة واحدة فقط وآلاف التعليقات التي صدّقت ما جاء فيه، غير أن معلقين آخرين نددوا باستخدام آيات من القرآن الكريم لدعم صورة مزيفة.

ولاحقاً قاد البحث إلى النسخة الأصلية من الصورة أنها كانت منشورة في مدونة إلى جانب صور لأطفال آخرين طبيعيين.

ولا يظهر على الطفل حديث الولادة أثر لأي لحية أو شيب، ما يثير الشك في أن تكون الصورة معدلة باستخدام تطبيقات تضيف ملامح التقدم بالسن إلى الوجوه وأشهرها Face App.

وحسب" العربية.نت" فقد قامت خدمة تقصي صحة الأخبار في فرانس برس بتحميل الصورة على تطبيق Face App مع إضافة تأثيرات التقدم في السن، فجاءت النتيجة مطابقة تماماً للصورة المستخدمة في المنشورات المضللة.