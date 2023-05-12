«نيزك محتمل» عمره 5 مليارات سنة يخترق سطح منزل

أفادت عائلة في ولاية نيوجيرسي الأميركية عن سقوط جسم غريب فوق سطح منزلهم، الأسبوع الماضي، ما أثار حديثا عن «نيزك محتمل»

وذكرت سوزي كوب أنها وجدت ثقبًا في سقف منزل والدها في بلدة هوبويل في ولاية نيو جيرسي، وتبين لاحقًا أنه بسبب سقوط ما يبدو أنه نيزك على المنزل.

وقالت كوب إنه لم يكن هناك أحد في المنزل في ذلك الوقت، وبينما كانت تتنقل بين الحطام وألواح الجبس، وجدت صخرة معدنية في زاوية الغرفة.

وقال كبير علماء الفلك في معهد «فرانكلين» ديريك بيتس «إنه يمكن أن يكون عمره من 4 إلى 5 مليارات سنة، وربما بقي منذ بداية النظام الشمسي».

وتابع: «لقد كان يدور في الفضاء طوال ذلك الوقت، والآن وصل إلى الأرض وسقط مباشرة في المنزل، ولكن أن يضرب منزل بالفعل ويمكن للناس التقاطه، فهذا أمر غير معتاد حقًا. لقد حدث ذلك مرات قليلة في التاريخ».