تعرَّف على البلد الأكثر تدخيناً في العالم.. مواطنها ينفق على سجائره أكثر من طعامه وشرابه

صنفت منظمة الصحة العالمية الأردن الدولة الأولى عالميا من ناحية انتشار التدخين نسبة إلى عدد السكان وكشفت إن الأردنيين ينفقون على السجائر أكثر مما ينفقون على الطعام.

وتقدر منظمة الصحة أن العائلة الأردنية تنفق على التدخين شهرياً ما يزيد على 150 دولاراً للشخص الواحد مقابل 36 دولاراً شهريا للفاكهة ونحو 70 دولاراً للحوم والدواجن.

وحذرت المنظمة على موقعها الإلكتروني من أن التبغ يودي بحياة زهاء نصف من يدخنونه، وأنه يسبب وفاة أكثر من ثمانية ملايين نسمة سنوياً، وإن أكثر من 80% من المدخنين البالغ عددهم 1.3 مليار شخص في العالم يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأوضح مكتب منظمة الصحة في عمان أن معدل التدخين بين الذكور الأردنيين البالغين (18-69 عاماً) لمنتجات التبغ (كالسجائر والسيجار والأرجيلة ومنتجات التبغ الساخن، إلخ) بلغ 66.1 بالمئة إلى جانب 15.9 بالمئة ممن يدخنون السجائر الإلكترونية، وبالتالي يبلغ إجمالي استهلاك النيكوتين 82 بالمئة بين الذكور الأردنيين. وتشير مصادر حكومية إلى أن وزارة الصحة الأردنية أسست أكثر من 26 عيادة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين في مختلف محافظات المملكة مجهزة بكوادر طبية مدربة، مبينة أن هناك أكثر من 11 ألف زيارة لتلك العيادات تمت خلال العام الماضي.