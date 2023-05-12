«دبي للكوميديا 2023» يستقطب المزيد من راسمي الضحكة

كشف مهرجان دبي للكوميديا عن استقطاب المزيد من المبدعين العالميين في مجال الضحك خلال دورته الجديدة لعام 2023، التي تستمر لمدة 10 أيام يوفر خلالها لعشاق الكوميديا فرصة الاستمتاع بمجموعة مميزة من العروض المسلية المليئة بالضحك والمواقف الطريفة. ويقدم المهرجان العام الجاري قائمة مميزة من أشهر نجوم الكوميديا العالميين، ويستمر من 12 إلى 21 مايو في عدد من الوجهات المميزة في دبي.

يقدم المهرجان في دورته الجديدة مجموعة استثنائية من ألمع نجوم الكوميديا إضافة إلى المواهب الصاعدة ما يضمن تجارب ممتعة ومسلية للجمهور، بمن فيهم جيمي كار ودارا أوبراين وذاكر خان ونجمتا عرض «ماي ثيرابست جوستد مي»، ورافي باستوس وجون أشقر وجيم جيفريز وسوشي مانجو وستيوارت تايلور وأميت تاندون ومجموعة بالعربي وغيرهم الكثير.

ويستضيف المهرجان مجموعة متنوعة من الفعاليات، بدءاً من عروض الكوميديا الحية ووصولاً إلى العروض الارتجالية، ما يوفر تجربة مميزة تلبي كافة الأذواق سواء لعشاق الدعابات القصيرة أو محبي القصص الملهمة. كما تضفي دبي بأجوائها العالمية ووجهاتها عالمية المستوى طابعاً مميزاً على المهرجان.

وأعلن ذاكر خان، المشهور بعرضه المميز «تاثاستو»، عن إقامة عرض ثان يوم الأحد 14 مايو في دبي أوبرا، حيث يمضي الجمهور وقتاً ممتعاً بمتابعة عرضه الكوميدي بأسلوبه الهندي المميز، والذي يقدم فيه أروع المواقف الشائعة التي تتعرض لها الأسرة الهندية.

تم الإعلان عن اختيار النجمة نيني ليكس لتقديم أمسية العرض المميز للنجمات اتسوكو أوكاتسوكا وبيث ستلينج ورايتشل فينستين يوم الإثنين 15 مايو على مسرح دبي أوبرا. وتشتهر نيني ليكس بأنها نجمة تلفزيونية أمريكية وممثلة ومقدمة برامج وسيدة أعمال وكاتبة ومصممة أزياء، حيث لمع نجمها بعد دورها في المسلسل الشهير ريل هاوس وتعد واحدة من أبرز نجمات عالم الكوميديا، ما يضفي على أجواء المهرجان مزيداً من الروعة ويمنح جمهوره أمسية حافلة بالمتعة.

مهرجان دبي للكوميديا يواصل استقطاب نجوم الضحك في العالم. من المصدر