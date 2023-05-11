مسافرة مع 22 ثعباناً وحرباء

قال مسؤولون إن ضباط الجمارك في مطار تشيناي ضبطوا 22 ثعبانًا من مختلف الأنواع وحرباء مع امرأة مسافرة إلى الهند من كوالالمبور.

وأظهرت الصور ولقطات الفيديو التي نشرها المجلس الهندي المركزي للضرائب غير المباشرة والجمارك على وسائل التواصل الاجتماعي عدة ثعابين كبيرة معبأة في حاويات بلاستيكية شفافة يبدو أنها مغلقة بشريط لاصق. واكتشف ضباط الجمارك الحيوانات في أثناء تفتيش أمتعة المسافرة في أثناء مرورها عبر الجمارك في مطار تشيناي.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن المسافرة التي وصفها المسؤولون فقط بأنها امرأة، نقلت الثعابين والحرباء من ماليزيا إلى تشيناي في حقائبها المفحوصة. وقامت السلطات بمصادرة الزواحف بموجب قانون حماية الحياة البرية الهندي ، الذي يهدف إلى "توفير الحماية للحيوانات البرية والطيور والنباتات ... بهدف ضمان الأمن البيئي والبيئي للبلاد".

وقال مسؤولون في ذلك الوقت إن أحدث اكتشاف في مطار تشيناي جاء في أعقاب اكتشاف آخر مماثل في يناير عندما عثر موظفو الجمارك واعترضوا مسافرًا كانت أمتعته تحتوي على 45 ثعبانًا كرويًا وثلاثة من قرد القرد وسلاحف ثلاث نجوم وثمانية ثعابين ذرة. تم ترحيل تلك الزواحف إلى بانكوك ، وفقًا لما ذكرته "إنديان اكسبرس".