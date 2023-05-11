رجل يطلق النار على رأس فتاة ..بسبب لعبة الغميضة

أصيبت فتاة برصاصة في رأسها بجنوب الولايات المتحدة على يد رجل «رأى ظلالا» على ممتلكاته، بينما كان أطفال يلعبون لعبة «الغميضة»، على ما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة في مقاطعة كالكاسيو على فتاة تبلغ 14 عاما «تعاني من طلق ناري في مؤخر رأسها»، وقد نُقلت إلى المستشفى بسبب «إصابات غير مميتة».وقالت الشرطة إن المحققين علموا أنّ عددا من الشباب كانوا يلعبون «الغميضة في الحي ويختبئون في ممتلكات أحد الجيران».

وقال مكتب قائد الشرطة إن الرجل البالغ 58 عاما «عاد إلى الخارج ولاحظ أشخاصا يركضون من ممتلكاته، وعند هذه النقطة بدأ في إطلاق النار في اتجاههم وأصاب الفتاة من دون علمه».

وقد أوقف الرجل ووُجهت إليه تهم عدة، بينها الاعتداء بسلاح مع أسباب مشددة للعقوبة.

