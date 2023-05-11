«دبي للألعاب الرقمية» يطل بتحدٍ جديد

أطلقت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، مبادرة الألعاب التعليمية عبر تحدي ماين كرافت التعليمي خلال الدورة الثانية للمهرجان، بهدف المساهمة في زيادة اهتمام الطلبة بالتعلم عن طريق مفهوم مبتكر وممتع.

وينظم المهرجان في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 21 حتى 25 من يونيو المقبل.

وبإمكان الطلبة أيضاً تعلّم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، والنهج المبني على بلوغ الهدف، حيث يهدف التحدي إلى تسليط الضوء على التأثير الإيجابي للألعاب على مستوى تعلم الطلبة وتطوير قدراتهم.