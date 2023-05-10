نحل قاتل يهاجم ركاب باص ويتسبب بموت 6 اشخاص

تسبب سرب من «النحل القاتل» بموت عدة أشخاص، في حادثة غريبة ومروعة وقعت في نيكاراغوا.

بدأت القصة بحادث مروري، حيث انحرفت حافلة على متنها 60 راكبا، عن الطريق الرئيسي واصطدمت بمنطقة لتربية النحل الإفريقي القاتل،ما أدى لخروج سرب من النحل، والهجوم على ركاب الحافلة الذين كانوا لازالون تحت من صدمة الحادث المروري، ويحاولون الخروج من الحافلة.

على الرغم من أن الحافلة تعرضت لأضرار بعد أن غرزت لأكثر من 50 مترا في أرض زراعية، إلا أن مقتل عدد من الركاب لم يأتي بسبب الحادث، بل بسبب لسعات النحل، حيث كان يتم الاحتفاظ به في خلايا خشبية، وفقا لـ «سكاي نيوز»، وذكرت تقارير أولية أن عدد القتلى تجاوز الـ 6 أشخاص حتى الآن لان الرقم قابل للزيادة نظرا لوجود عدد من الذين تعرضو للسعات النحل القاتل في وضع صحي حرج.

وأظهرت صور الضحايا تغطيهم عشرات البقع الحمراء في جميع أنحاء الجزء العلوي من أجسادهم، جراء اللسعات القاتلة.