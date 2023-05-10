وجّه خبراء تقنيون انتقادات إلى تحديث تطبيق «سناب شات» الجديد، الذي تضمن محرك بحث بتقنية «شات جي بي تي»، تحت مسمى «My AI»، أو «ذكائي الاصطناعي»، بسبب رفضه الحديث عن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقالت جيسيكا ميلوجين، مديرة مركز التكنولوجيا والابتكار، إن تحديث سناب شات الجديد، لا يختلف عن باقي محركات بحث الذكاء الاصطناعي التي لا تزال في مرحلة الخطأ، وإن هذا هو الوقت المناسب لمواجهة الشركات بالأخطاء، بدلاً من محاولة طلب تدخل المسؤولين لفرض قوانين منظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن خدمة «سناب شات» الجديدة، ليست دقيقة في ردودها، ويجب مراجعة صحة المعلومات التي تذكرها، كما أنها تحتاج إلى لمسة إنسانية في طريقة حديثها.

وأجرت شبكة فوكس نيوز، تجربة لمحرك بحث سناب شات، وطُلب منه كتابة قصيدة عن الرئيس جو بايدن، ليرد سريعاً بقصيدة تقول «الرجل المسؤول، بسياسات جريئة وكبيرة»، لكن المحرك رفض الكتابة عن الرئيس السابق، دونالد ترامب، ورد معتذراً عن عدم شعوره بالارتياح لكتابة قصيدة عن شخصية سياسية.

وردّ متحدث باسم «سناب شات» على ملاحظات شبكة فوكس، مؤكداً أن المحرك استجاب له حين طلب كتابة قصيدة عن جو بايدن، وأخرى عن دونالد ترامب، بالطريقة نفسها.

وأجرت فوكس نيوز تجربة ثانية عقب رد سناب شات، لكن جاءت النتيجة نفسها، حيث قال محرك البحث «أنا آسف، لا أشعر بالارتياح لكتابة قصيدة عن الرئيس السابق، دونالد ترامب، هل يمكن أن اقترح شيئاً آخر؟».

وكشف جوزيف رازينسكي، خبير الذكاء الاصطناعي وويب 3، أن الأداة الجديدة تبدو جيدة، لكن قد تكون لها مخاطر، ويجب أن يتعامل معها المستخدمون بوعي، وفهم للتبعات التي قد تنتج عنها، بحسب فوكس نيوز.

وأضاف أن محرك البحث المعتمد على تقنية «شات جي بي تي»، متحيز، وله بعض الآراء الخاصة، موضحاً «يبدو أن شركة أوبن أيه آي، قد سلكت مساراً فيه قليل من التحيّز في ما يتعلق ببعض الشخصيات السياسية. هذا شيء آمل أن يكونوا قادرين على إصلاحه، لأنه من المهم للناس أن يثقوا بهذه الأنواع من التقنيات».

وأشار رازينسكي إلى أن «سناب شات» تتيح التقنية في هيئة صديق جديد ضمن قائمة المعارف، وهو أمر غير صحيح، لأن المستخدمين يحتاجون للتعامل معه بصفته مساعداً، وليس صديقاً.

وحذّر خبراء التكنولوجيا الآباء من خطورة ترك أبنائهم يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي بلا رقيب، وضرورة التواصل معهم وتوعيتهم، مشيرين إلى أن 59% من الأمريكيين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة يستخدمون تطبيق «سناب شات».