عددها لا يتخطى 10.. علماء يسعون لإحصاء «خنازير البحر»

يسعى باحثون من المكسيك والولايات المتحدة وكندا إلى إحصاء العدد الحالي لـ«خنازير البحر» في ولاية كاليفورنيا الأميركية بأكبر قدر ممكن من الدقة.

وخنازير البحر نوع من الحيتان المهددة بالانقراض في خليج كاليفورنيا، ويعتقد أن عددها أقل من 10.

وقالت وزارة البيئة المكسيكية ومنظمة «سي شيبرد» المعنية بحماية البيئة، أول من أمس، إنه من المقرر أن تبحث سفينتا مراقبة وقوارب صيد محلية عن خنازير البحر الصغيرة في المنطقة المحمية.

ونادراً ما يظهر هذا الحيوان الذي يطلق عليه أيضا اسم «فاكويتا». ووفقاً لمنظمات مثل «برو وايلد لايف»، هناك أقل من 10 منه.

وستحاول البعثة العلمية تحديد عدد الحيوانات المتبقية بأكبر قدر ممكن من الدقة، خلال عملية البحث في الفترة من 10 إلى 27 من مايو الجاري. وسيستخدم الخبراء 55 كاشفاً مثبتاً لالتقاط الإشارات الصوتية، ومناظير قوية لتحديد موقع الثدييات البحرية.

ويبلغ طول حيوان الـ«فاكويتا» نحو 150 سنتيمتراً فقط، وأقصى وزن له 40 كيلوغراماً، وهو واحد من أصغر أنواع الحيتان، ولا يوجد إلا في خليج كاليفورنيا.

وطلبت الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، من حكومة المكسيك، أخيراً، تقديم خطة لحماية خنازير البحر، من أجل تجنّب العقوبات التجارية الدولية. وبعد الرفض المبدئي تم تعديل الخطة وقبولها أخيراً.