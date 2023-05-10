«دبي للمرأة» تطلق برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية

أطلقت مؤسسة دبي للمرأة برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية، بالتعاون مع معهد المديرين (Institute of Directors) في لندن، وسينظم خلال الفترة من 30 مايو الجاري إلى الخامس من يونيو المقبل.

وصمم البرنامج - الذي ينطلق برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة - خصيصاً للقيادات المهنية، لتأهيل وتمكين القيادات النسائية في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص بالأدوات والمهارات الرئيسة اللازمة لتحقيق منظور القيادة المؤثرة والإدارة الفعّالة؛ بما في ذلك الواجبات والأدوار المنوطة بعضوية مجالس إدارة مؤسسات محلية وعالمية، إضافة إلى أساليب التخطيط الإداري والاتصال الفعال بين القادة وفرق العمل مع مهارات بناء الفريق وتطوير أدائه، إذ صمم البرنامج لأجل القيادات، تعزيزاً لمفهوم التعلم من النظراء، والمساعدة في بناء العلاقات، والاستفادة من التجارب العملية الواقعية.

بناء القدرات

وقالت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، منى غانم المري، إن «جهود المؤسسة في تعزيز دور المرأة الإماراتية، ودعم تمثيلها الخارجي، يأتي ترجمة للرؤية المستقبلية لقيادتنا لأهمية مشاركة الرجل والمرأة معاً في مختلف مسارات التنمية، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات، كما يعكس توجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل على توفير برامج متقدمة لبناء القدرات، ورفع المهارات القيادية للمرأة الإماراتية لتعزيز دورها الوطني، والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام».

وأكدت أن البرامج الاستثنائية التي تطلقها المؤسسة تفتح للمنتسبات والمشاركات فيها آفاقاً جديدة من التطور، وأدواراً أكثر أهمية في مسيرتهن المهنية، مشيرة إلى أن برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية هو برنامج تدريبي تأهيلي، يهدف بشكل رئيس إلى تزويد القيادات النسائية الإماراتية المهارات والأدوات اللازمة التي تؤهلها للترشح لمناصب عضوية مجالس إدارة في مؤسسات محلية وعالمية، بما يسهم في تحقيق التأثير الإيجابي لهن على المستوى العالمي، تحقيقاً لمحور تطوير القيادات النسائية ضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة دبي للمرأة.

تعزيز القدرة التنافسية

من جهتها، قالت مدير إدارة تطوير المرأة، سلطانة سيف، إن برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية صمم وفقاً لأعلى المعايير والممارسات العالمية، بهدف تعزيز مفهوم التعلم من النظراء، والمساعدة في بناء العلاقات، والاستفادة من التجارب العملية الواقعية، مضيفة أنه يتواكب مع توجهات حكومة دبي في ضخ الكوادر البشرية المؤهلة في مختلف التخصصات بسوق العمل، والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، بما يعزز القدرة التنافسية للإمارة ولدولة الإمارات على المستوى العالمي.

وأشارت سلطانة سيف إلى أنه روعي في تصميم البرنامج تعزيز قدرات المشاركات فيه على التخطيط الاستراتيجي، وتطوير الهياكل التنظيمية وفقاً لمعايير الحوكمة العالمية، مع إجراء التحليل الفعال وقراءة التحديات واستشراف الفرص الاستراتيجية، وأدوار ومسؤوليات عضو مجلس الإدارة، مؤكدةً حرص مؤسسة دبي للمرأة على توفير برامج تأهيلية متقدمة وملائمة لاحتياجات القيادات النسائية في حكومة دبي، يتم تطويرها بالتعاون مع مؤسسات عالمية مرموقة، وفقاً لنتائج الدراسات التي تجريها المؤسسة لاحتياجات السوق المحلي والخطط المستقبلية للإمارة.

أرفع المناصب

يأتي برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية في إطار المبادرات الرائدة التي تتضمنها استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة 2023 -2027 الرامية إلى تأهيل وتمكين القيادات النسائية، بالتعاون مع جامعات ومؤسسات عالمية مرموقة، بما يسهم في تعزيز الدور المؤثر للمرأة في محيط عملها ومجتمعها، تأكيداً على نهج القيادة الرشيدة الداعم للمرأة ولتمثيلها في أرفع المناصب، وإبراز مساهمتها في مسيرة التنمية الاقتصادية ووصولها إلى العالمية.

• 30 الجاري ينطلق البرنامج الذي يستمر حتى الخامس من يونيو المقبل.