القبض على المؤثر الروسي الشهير "حبيب الله" لقيادته مركبة بتهور

أعتذر نجم وسائل التواصل الاجتماعي الروسي الشهير حسب الله بعد أن تم اعتقاله بتهمة قيادة المركبة بطريقة غير قانونية.

يعد حسب الله والملقب بـ"حبيب الصغير" شخصية مشهورة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم نشر مقاطع فيديو له يظهر فيها في مواجهات غير رسمية مع منافسين، وفي مقابلات مع الصحافة الروسية.

والقي القبض على "حبيب الصغير" البالغ من العمر 20 عاماً في إحدى المدن الروسية بسبب قيادته السيارة بدون رخصة قيادة، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الروسي. ويواجه الآن عقوبة تصل إلى غرامة مالية أو حتى السجن، في حالة إدانته بتهمة القيادة بدون رخصة.

في الآونة الأخيرة، تعرض حسب الله لانتقادات شديدة على مواقع التواصل بسبب مشاجرته مع طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، والذي نشر حينها على مواقع التواصل الاجتماعي. واستنكر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي سلوك حسبلا وأعربوا عن رفضهم للمشاجرة مع طفل صغير.

وفي بيان عبر حسابه على إنستغرام، اعتذر حسب الله عن سلوكه وأيضًا عن قيادته السيارة بدون رخصة، وتعهد بعدم تكرار ذلك مستقبلاً. وأضاف في بيانه: "أنا آسف على ما حدث، وأعدكم بأن لا يحدث مرة أخرى. شكرًا لكم على دعمكم وتشجيعكم لي".

وعلى الرغم من أن حسب الله تعرض لانتقادات كبيرة بسبب سلوكه السابق، فإنه يحظى بدعم كبير من قبل متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يعتبرونه شخصية شهيرة وملهمة للكثير من الشباب الذين يتابعونه. وتعود شهرته بشكل كبير إلى نشاطاته على موقع إنستغرام، حيث ينشر صوراً وفيديوهات له بشكل يومي، تتناول حياته اليومية وأنشطته المختلفة، وكذلك يقوم بالمشاركة في بعض الفعاليات العامة والمناسبات الاجتماعية.

وعلى الرغم من أن حسب الله يعتبر شخصية مثيرة للجدل بسبب بعض الأحداث السابقة التي أثارت اهتمام وانتقادات المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يظل شخصية شهيرة ومحبوبة في روسيا ودول مجتمع الدول المستقلة.

وتم تداول خبر اعتقاله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تعليقات متضامنة معه من قبل بعض المتابعين، وآخرين عبروا عن استيائهم من سلوكه السابق. ولكن بشكل عام، فإن حسبلا يظل شخصية شهيرة ومثيرة للاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي.