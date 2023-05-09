مخالفة مرورية لسائق في 82 من العمر تكشف حقيقة صادمة

في صباح يوم الاثنين الماضي، كان ضابط من شرطة محافظة هيوغو اليابانية، يقوم بدورية مرورية اعتيادية ولاحظ سائقًا يقود سيارة من دون أن يرتدي حزام الأمان، فما كان من الضابط إلا أن أوقف السيارة وسائقها الذي تجاوز عمره الـ 82 عاما، وكإجراء اعتيادي طلب الضابط رؤية رخصة قيادة الرجل، الذي بدا عليه الحرج والتردد قبل ان يعترف أنه لايحمل الرخصة، ليس لانه نسيها في البيت بل لأنه يقود سيارته منذ أكثر من ستين عاما بلا اي اوراق رسمية او رخصة قيادة.

والأكثرغرابة أن السائق واسمه إيشيباشي " 82 عامًا"، يبدو أنه كان يقود سيارته في جميع أنحاء البلاد بدون رخصة على مدى ستة عقود الماضية، واستطاع على امتداد كل تلك السنوات تجنب الشرطة، او ارتكاب اي مخالفة تلفت الانتباه إليه، إلا أن نسي هذه المرة حزام الأمان ووقع في المأزق امام الضابط الذي سارع إلى اعتقال الرجل على الفور.

وفي اليابان يعتبر قيادة السيارة بدون رخصة في الشوارع العامة يعد نشاط خطيرًا للغاية ويعاقب عليه القانون بشدة، ولم تكشف الصحيفة العقوبة التي تنتظر الرجل لكن الامر سيكون محرج للقاضي نظرا إلى عمر الرجل وسلامة تاريخة المروري من اية اخطاء.