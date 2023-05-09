لا يتخطى عددها العشرة... الخبراء يسعون إلى إحصاء "خنازير البحر" النادرة

يسعى باحثون من المكسيك والولايات المتحدة وكندا لإحصاء العدد الحالي لـ"خنازير البحر" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بأكبر قدر ممكن من الدقة.

وخنازير البحر نوع من الحيتان المهددة بالانقراض في خليج كاليفورنيا، ويعتقد أن عددها أقل من 10.

وقالت وزارة البيئة المكسيكية ومنظمة "سي شيبرد" المعنية بحماية البيئة أمس الاثنين إن من المقرر أن تبحث سفينتا مراقبة وقوارب صيد محلية عن خنازير البحر الصغيرة في المنطقة المحمية.

ونادرا ما يظهر هذا الحيوان، الذي يطلق عليه أيضا اسم "فاكويتا". ووفقا لمنظمات مثل "برو وايلد لايف"، هناك أقل من 10 منه.

وستحاول البعثة العلمية الآن تحديد عدد الحيوانات المتبقية بأكبر قدر ممكن من الدقة خلال عملية البحث في الفترة من 10 إلى 27 مايو الجاري. وسيستخدم الخبراء 55 كاشفا مثبتا لالتقاط الإشارات الصوتية ومناظير قوية لتحديد موقع الثدييات البحرية.

ويبلغ طول حيوان الـ "فاكويتا" نحو 150 سم فقط، وأقصى وزن له 40 كجم، وهو واحد من أصغر أنواع الحيتان، ولا يوجد إلا في خليج كاليفورنيا.

ويتم هناك صيد أسماك "التوتوابا"، بطريقة غير شرعية، وهي نوع آخر من الأسماك المهددة بالانقراض، والتي تباع مثانتها الهوائية بأسعار مرتفعة للغاية في السوق السوداء في الصين كمنشط جنسي. وفي هذه العملية، يتم أيضا صيد خنازير البحر عن غير قصد في الشباك.

وطلبت "الأمانة العامة لاتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية" من حكومة المكسيك مؤخرا تقديم خطة لحماية خنازير البحر من أجل تجنب العقوبات التجارية الدولية. وبعد الرفض المبدئي، تم تعديل الخطة وقبولها مؤخرا.

وتعني دورة تكاثر الفاكويتا التي تستغرق وقتا طويلا أنها غير قادرة على التكاثر بسرعة.