«طيران الإمارات» تدلل 18 ألف مضيفة ومضيف بتجربة غامرة

أعلنت طيران الإمارات عن تعاونها مع علامة التجميل الشهيرة «ديور» وعلامة العناية بالشعر المستدامة «دافينز»، لتدشين مركز تجميل مخصص لطاقم الطائرة في المقر الرئيس لطيران الإمارات بدبي. وصمّم المركز لتقديم تجربة تجميل غامرة وفريدة من نوعها حصرياً لطاقم طيران الإمارات.

ويقدم مركز طيران الإمارات للتجميل، الذي سيعمل على مدار الأسبوع، خدماته لأكثر من 18 ألف مضيفة ومضيف في دبي. كما يوفر مساحة استقبال للتواصل بين طاقم الطائرة وفريق من مستشاري المركز. وتلقى مستشارو المركز تدريباً متخصصاً من «ديور» و«دافينز»، ولديهم أيضاً خبرات عملية، بما في ذلك العمل سابقاً ضمن طاقم الطائرة وفي مجالات الصحة والتغذية والتجميل.

ويستمتع أفراد طاقم طيران الإمارات - حسب بيان صادر عن المجموعة - بمغامرات جديدة بلا توقف أثناء سفرهم إلى أكثر من 150 مدينة في 85 دولة، إذ يصف العديد منهم دورهم بأنه «أفضل وظيفة في العالم»، تتمثل في تقديم خدمة حائزة جوائز على ارتفاع 40 ألف قدم، مع الاستمتاع بأسلوب حياة فريد يتيح الوصول إلى خبرات تعليمية مختلفة لتطوير الصفات القيادية، ليكونوا رمزاً للضيافة والخدمة الاستثنائية على رحلات طيران الإمارات ذات العلامة التجارية المتميزة.