بانكوك.. تجربة سفر لا تشبه سواها

تُعدّ العاصمة بانكوك أهم وجهات السياحة في تايلاند، فهي العاصمة المتألقة بالحياة التجارية والعصرية والثقافة الآسيوية الفريدة المتجسّدة في أروع المطاعم والمقاهي والأسواق والهندسة المعمارية.

وفي بانكوك يمكن الاستمتاع بأشهى الأطباق الآسيوية والتايلاندية، والتوجه إلى المعالم التاريخية، مثل: معبد وات أرون الذهبي، والقصر الكبير من العصور الوسطى، والمتحف الوطني، كما يمكن زيارة الحي الصيني المفعم بالصخب والبضائع المتنوّعة وتجارب التذوق التي لا تنتهي.

تقع مدينة بانكوك وسط تايلاند، وتحديداً على نهر تشاو فرايا، وهي تعتبر الميناء الرئيس لها، وتُعدُ بانكوك العاصمة الرسمية لتايلاند، علماً بأنها أكبر مدينة فيها، كما تسمى أيضاً باسم «مدينة الملائكة»، أو «مدينة السماء»، إضافة إلى أنه يُطلق عليها أيضاً اسم «بندقية الشرق»، وذلك بسبب كثرة المياه فيها، وقد تفوّقت بانكوك على كبريات المدن السياحية في عام 2016، حيث أصبحت المدينة المقصد السياحي الأول في قائمة المدن السياحية، وهي إحدى أجمل مدن تايلاند السياحية، إذ يصنفها البعض أجمل مدينة في العالم، حيث تتمتع بالعديد من المعالم السياحية التاريخية القديمة والحديثة، التي تتمتع بفن معماري رائع يجذب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم.

وهذا يرجع إلى أهم المعالم السياحية في بانكوك، التي تمتلك مجموعة متنوّعة من المعالم السياحية التي ترضي جميع الأذواق، فإلى جانب الشواطئ الساحرة وأجمل الأماكن السياحية التاريخية وأماكن الترفيه المميزة، تحتل أسواق تايلاند مكانة خاصة في قلوب السائحين، مثل سوق دامنون سدواك العائم.

وفضلاً عن المناخ الاستوائي الرائع الذي تتمتع به مدينة بانكوك ومعالمها السياحية الجذابة، فهي تعتبر من الوجهات السياحية الأرخص في العالم.

تعجّ بانكوك بالنشاطات الشيقة المصممة لجميع أفراد العائلة، ويوفر منتجع «أنانتارا ريفرسايد بانكوك» الفاخر وعيادة «بي دي إم إس» للعناية بالعافية، التي تُعدّ أحدث ملاذ للعافية في بانكوك، عنواناً لا يعلى عليه لينغمس الكبار في أجواء ملؤها الاسترخاء، فيما يستمتع الصغار بتجربة ترفيهية لا تشبه سواها.

وتوفر باقة العافية العائلية خياراً مثالياً للعائلات التي تنشد عطلة ملؤها الراحة والاسترخاء، فيما تستكشف أسلوب حياة صحي ومنعش، وتسري على الإقامات لمدة ثلاث ليالٍ متتالية على الأقل، فيما تركّز على تعزيز التيقظ الذهني وتوطيد أواصر العلاقات، من خلال مجموعة من النشاطات المشتركة.

فبوسع أفراد العائلة المشاركة معاً في صف ممتع لتعلّم الملاكمة التايلاندية (مواي تاي) «الرياضة الوطنية وفنّ القتال الثقافي في تايلاند»، التي تقوم على الضرب في وضعية الوقوف، إلى جانب تقنيات تثبيت مختلفة تُعرف بـ«فن الأطراف الثمانية» إذ تتميّز بالاستخدام المشترك لقبضة اليدين والمرفقين والركبتين والساقين.

ومن أفضل الأماكن السياحية في بانكوك: معبد وات ساكيت أو الجبل الذهبي، والحي الصيني في بانكوك، وحديقة لومبيني، ومزرعة الأفاعي.

الثقافة الآسيوية الفريدة، وتجارب التذوق التي لا تنتهي.

فضلاً عن المناخ الاستوائي، فهي من الوجهات السياحية الأرخص في العالم.

248 غرفة تطل على النهر

يطل فندق Avani + Riverside Bangkok Hotel على نهر Chao Phraya في بانكوك، ويرحب بالمسافرين المميزين العالميين بأسلوب معاصر وخدمة بديهية ومناظر خلابة، عبر أكثر مدن آسيا ديناميكية. وصولاً إلى الردهة، حيث يعد Avani + Riverside Bangkok مكاناً للاسترخاء والراحة، وقاعدة يمكن من خلالها استكشاف الأحياء المجاورة والمواقع السياحية الشهيرة على طول نهر الملوك.

وفي المساحات العامة المحيطة، يمكن للضيوف المزج بين العمل والمتعة، سواء تسجيل الوصول أو التحقق من رسائل البريد الإلكتروني. من المرطبات، إلى وجبات الإفطار عند شروق الشمس وعشاء غروب الشمس في Skyline والوجبات الخفيفة المصنوعة يدوياً في The Pantry، وينصب التركيز على المكونات المحلية الطازجة لمنح الضيوف القوت الذي يحتاجون إليه أثناء لقائهم وتناول الطعام والاتصال. وتتميز جميع غرف الضيوف والأجنحة الأنيقة البالغ عددها 248 بالفندق بإطلالات غير منقطعة على المدينة والنهر، وجميع العناصر موجهة نحو الوعد بإقامة مريحة ونوم هانئ ليلاً. إضافة إلى الديكور المحايد، وهو مزيج من الراحة والحداثة والمواد الطبيعية والمعدات عالية التقنية.

وفي الطرف الآخر من الشرفة، يوجد مطعم SEEN، حيث تتناغم إيقاعات الخلفية الرائعة، من خلال قائمة من منسقي الأغاني المختارين بعناية. ويتم تحضير الأطباق الطازجة من المنتجات العضوية من مصادر دولية ومحلية من قبل الشيف دي كوزين الشاب، يتم تنسيقها من قِبل خبير حائز جوائز.