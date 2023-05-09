وسيلة كورية لـ «الخروج من الملل».. باللون الوردي

في جو من المرح والتسلية بعيداً عن أي شعور بالملل، قدّمت الطاهية الكورية الصغيرة جرايس جي تشوي تجربة طهي حية، ضمن فعاليات ركن الطهي التي تستضيفها الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، إذ صنعت «الكوكيز» على شكل كرات ملونة.

وحول المصدر الذي استلهمت منه فكرة تحويل «الكوكيز» إلى كرات وتلوينه باللون الوردي، قالت جرايس للجمهور الذي كان يتابعها بفضول، إنه عندما كان والداها يسافران ويتركانها وحيدة، كانت تجلس مثل كرة وردية اللون تشعر بالملل وتكتفي بتناول الطعام أمام شاشة التلفاز، لذا كان لابدّ لها أن تتخيل شخصاً غريباً يقتحم غرفتها التي تملأها الفوضى، فيأخذها في رحلة شائقة إلى إيطاليا ليخرجها من حالة الملل التي كانت تعيشها.

وأوضحت أنها مثّلت شخصيتها بـ«الكرة الرقيقة الشاعرة بالملل» في كتاب أصدرته بعنوان «الطريق للخروج من الملل»، تحكي فيه تجربتها حول طرقها للخروج من حالة الملل التي كانت تصيبها، مشيرة إلى أنها أصدرت كتاباً آخر بطله «قطعة زبدة»، مضيفة: «والآن توجّهت الكرة وقطعة الزبدة إلى الإمارات لخوض مغامرة مميزة».

وأكدّت جرايس أنها وجدت في الطهي وسيلة مناسبة للتسلية وعمل أشياء مفيدة تساعدها على تجنّب الشعور بالملل، لافتة إلى أن تجربة السفر ساعدتها أيضاً على استكشاف أنواع جديدة من المأكولات، وفتحت لها آفاقاً أوسع لتعلم وصفات جديدة تنفّذها.