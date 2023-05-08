زبون فندق يصحو ليلا على تصرف لايصدق من المدير

استيقظ أحد نزلاء فندق محلي في مدينة ناشفيل الاميركية بسبب شعور غريب في قدميه، ليتفاجأ بأمر "لايخطر على البال حتى في الكوابيس"، حيث وجد رجلا يقوم بعض إبهام رجله، وصعق الرجل الذي سارع إلى الهرب من المكان وتقديم شكوى للشرطة، ليتبين أن الشخص الذي قام بهذا التصرف الغريب لم يكن سوى مدير الفندق الليلي.

جرت القصة في فندق ساوث هيلتون أفينيو في 30 مارس الماضي، وفقًا لقسم شرطة مترو ناشفيل.

وتم توقيف المدير الذي يدعى ديفيد نيل(52 عاما)، على ضوء الحادث، بحسب تقرير للشرطة، حيث وجهت إليه اتهامات بارتكاب أعمال سطو واعتداء مشددة.

ودافع المدير عن نفسه بأنه كان دخل الغرفة بسبب ما اعتقد أنه رائحة دخان تنبعث منها، فيما أكد النزيل أن الرجل كان في وضعية مشبوهة وأنه كان يقوم بعض أصابع قدميه.

وتعرف النزيل على المدير لأنه كان سبق دخل غرفته في ليلة سابقة للمساعدة في حل مشكلة تلفزيونية، وفقًا لما ذكرته قناة "فوكس نيوز".